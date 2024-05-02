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Стивен Кинг назвал экранизацию, которая оказалась лучше, чем его собственная книга

Карина Вишнякова
Кино Oboz
2 минуты
4,5 т.
Стивен Кинг назвал экранизацию, которая оказалась лучше, чем его собственная книга

Американский писатель Стивен Кинг всегда был откровенным и беспощадным, что касается собственных произведений. Известный автор всегда готов признать ошибки или похвалить себя, а поклонники уважают его за честность.

Даже говоря о некоторых из своих самых знаменитых книг, "король ужасов" может смело признать, что режиссер экранизации был еще более искусен в своем деле, пишет Starte Facts. В частности, фильм "Керри" Брайана Де Пальмы 1976 года Кинг считает одним из лучших.

Стивен Кинг назвал экранизацию, которая оказалась лучше, чем его собственная книга

Экранизации произведений писателя следует выделить как отдельный жанр. Качество такого кино очень разное – от культовой классики до мусора, который никогда не должен был увидеть мир. К счастью, первая категория достаточно знаковая, чтобы компенсировать более многочисленную и непревзойденную вторую.

Стивен Кинг назвал экранизацию, которая оказалась лучше, чем его собственная книга

Но только одну экранизацию сам Стивен Кинг назвал "лучше моей книги": "Керри" Брайана Де Пальмы 1976 года по одноименному роману автора. "Я слышал шум о ремейке "Керри". Зачем [переделовать], когда оригинал был так хорош? Я имею в виду не "Касабланку" или что-то подобное, но действительно хороший фильм ужасов с напряжением, намного лучше книги", – сказал знаменитость в 2011 году.

Стивен Кинг назвал экранизацию, которая оказалась лучше, чем его собственная книга

Пожалуй, в "Керри" 1976 года было что-то особенное, чтобы такой известный писатель, как Стивен Кинг, открыто назвал ее лучшей версией своего произведения. К счастью, сам "король ужасов" прекрасно описал то, что поразило его в экранизации. "Керри" Брайана Де Пальмы была потрясающей. Он ловко и артистически справился с материалом и получил отличную игру от Сисси Спейсек. Фильм намного стильнее моей книги", – пояснил автор.

Стивен Кинг назвал экранизацию, которая оказалась лучше, чем его собственная книга

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