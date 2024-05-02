Стивен Кинг назвал экранизацию, которая оказалась лучше, чем его собственная книга

Американский писатель Стивен Кинг всегда был откровенным и беспощадным, что касается собственных произведений. Известный автор всегда готов признать ошибки или похвалить себя, а поклонники уважают его за честность.

Даже говоря о некоторых из своих самых знаменитых книг, "король ужасов" может смело признать, что режиссер экранизации был еще более искусен в своем деле, пишет Starte Facts. В частности, фильм "Керри" Брайана Де Пальмы 1976 года Кинг считает одним из лучших.

Экранизации произведений писателя следует выделить как отдельный жанр. Качество такого кино очень разное – от культовой классики до мусора, который никогда не должен был увидеть мир. К счастью, первая категория достаточно знаковая, чтобы компенсировать более многочисленную и непревзойденную вторую.

Но только одну экранизацию сам Стивен Кинг назвал "лучше моей книги": "Керри" Брайана Де Пальмы 1976 года по одноименному роману автора. "Я слышал шум о ремейке "Керри". Зачем [переделовать], когда оригинал был так хорош? Я имею в виду не "Касабланку" или что-то подобное, но действительно хороший фильм ужасов с напряжением, намного лучше книги", – сказал знаменитость в 2011 году.

Пожалуй, в "Керри" 1976 года было что-то особенное, чтобы такой известный писатель, как Стивен Кинг, открыто назвал ее лучшей версией своего произведения. К счастью, сам "король ужасов" прекрасно описал то, что поразило его в экранизации. "Керри" Брайана Де Пальмы была потрясающей. Он ловко и артистически справился с материалом и получил отличную игру от Сисси Спейсек. Фильм намного стильнее моей книги", – пояснил автор.

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