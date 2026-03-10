Совершенно новая история: начались съемки 7 и 8 сезонов 'Острых козырьков'

Пока фанаты ожидают цифрового релиза полнометражного фильма "Острые козырьки: Бессмертный", в Великобритании официально началось производство следующей главы саги о семье Шелби. Создатель проекта, сценарист Стивен Найт вместе с Netflix работают над сериалом-продолжением, события которого будут разворачиваться в 1950-х годах.

Видео дня

Как пишет независимое издание What's on Netflix, в производственных списках стриминга проект фигурирует под названием "Peaky 1954". И с 4 марта 2026 года в городе Сток-он-Трент начались съемки сериала. Первые два дня работы прошли в историческом театре Queen's Theatre в районе Берслем, который уже ранее использовался для съемок оригинального шоу. При этом издание Games Radar добавляет, что на первых снимках с площадки, которые попали в интернет, можно увидеть автомобили 50-х годов и актеров в костюмах послевоенной эпохи. В частности, герои сменят фирменные кепки на шляпы-федоры, которые были модны в этот период.

О будущем сериале известно, что он будет состоять из двух сезонов по шесть серий в каждом. Сюжет сосредоточится на послевоенном Бирмингеме, который пытается возродиться после масштабных бомбардировок. Официальный синопсис гласит: "В новую эру "Острых козырьков" Стивена Найта гонка за право владеть масштабным проектом реконструкции Бирмингема становится жестоким соревнованием мифических масштабов в городе беспрецедентных возможностей и опасностей".

Таймлайн сериала намекает на то, что в центре истории продолжения "Острых козырьков" окажется уже не Томми Шелби, а следующее поколение его семьи. Наследники гангстерской империи будут пытаться построить будущее из бетона и стали на руинах старого мира, обещают авторы проекта.

По сюжету сериал должен стать прямым продолжением фильма "Острые козырьки: Бессмертный". Его события происходят в 1940 году. Киллиан Мерфи в ленте вернется к образу Томми Шелби, а Барри Кеоган сыграет его внебрачного сына Дюка. На Netflix он станет доступным 20 марта.

Полный каст будущего сериала неизвестен. Однако на съемочной площадке уже заметили Кэла О'Дрисколла, Финтана Шевлина и Джейкоба Райта. Присоединится ли к ним Кеоган, пока информации нет.

Производством будущего сериала занимается компания Kudos. Учитывая типичный график съемок и постпродакшна, премьера первого сезона ожидается в конце 2026-го или в первой половине 2027 года.

Ранее OBOZ.UA показывал трейлер фильма "Острые козырьки: Бессмертный".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.