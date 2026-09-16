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Снова документальный? Стало известно, какой фильм будет представлять Украину на "Оскаре"

София Закревская
Кино Oboz
4 минуты
51
Кадр из документального фильма 'Следы'
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Украинский Оскаровский комитет (УОК) выбрал ленту, которая будет представлять Украину на 99-й премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Это документальный фильм "Следы", который рассказывает о борьбе за справедливость украинских женщин, переживших сексуальное насилие и пытки во время российской агрессии.

Режиссер фильма – Алиса Коваленко, сорежиссер – Марися Никитюк. Об этом сообщили на странице УОК в Facebook.

Там отметили, что выбор в этом году был нелегким – были представлены сильные, достойные работы, каждая из которых по-своему рассказывает об Украине и о том опыте, который мы сегодня переживаем.

"Мы очень надеемся, что они смогут достойно конкурировать и в других категориях Премии. "Следы" – честный и глубокий документальный фильм об опыте, о котором чрезвычайно сложно говорить, и о силе женщин, которые находят в себе смелость не молчать. Несмотря на чрезвычайную сложность темы, фильм находит деликатный и выразительный киноязык, который не отталкивает зрителя, а дает возможность приблизиться к героиням, услышать их и сопереживать им. Через их личные истории картина рассказывает о достоинстве, солидарности, восстановлении и справедливости", – отмечает УОК.

На 99-й премии "Оскар" Украину представит документальный фильм "Следы".

Что известно о фильме

Документальный фильм "Следы" рассказывает о поиске справедливости украинскими женщинами, переживших сексуальное насилие и пытки, совершенные во время российской агрессии. Фильм выходит далеко за пределы прямого фиксирования военных преступлений и сосредотачивается на сообществе выживших женщин, которые отказываются молчать о пережитом.

Через историю Ирины Довгань –бывшей пленницы, которая стала активисткой и документирует свидетельства пострадавших женщин на деоккупированных территориях Украины, фильм создает коллективный портрет травмы, одновременно открывая пространство для восстановления. Через силу солидарности женщин, стоящих плечом к плечу, "Следы" предлагают глубокое осмысление возможности надежды среди разрушительных следов войны.

"Выбор нашего документального фильма "Следы" для представления Украины на 99-й премии "Оскар" – это невероятная честь и ответственность. Но прежде всего – это возможность привлечь внимание мира к преступлениям сексуального насилия и пыток, совершенным российскими оккупантами, и сделать громче голоса женщин, которые отказались молчать о пережитом", – говорит режиссер Алиса Коваленко.

Ранее фильм уже получил ряд наград на престижных мировых кинофестивалях, среди которых Berlinale, Movies That Matter в Гааге, Millenium Docs Against Gravity, а также вошел в топ-20 зрительских фаворитов документального фестиваля Hot Docs в Торонто. Украинская премьера состоялась на Docudays UA.

Подробности отбора

В этом году на участие в национальном отборе было подано восемь фильмов:

– "Вечник", реж. Иван Николайчук;

– "Война глазами животных", реж. Мирослав Слабошпицкий, Юлия Шашкова, Максим Тузов, Алексей Мамедов, Святослав Костюк, Иван Сауткин, Андрей Лидаговский;

– "Киллхаус", реж. Любомир Левицкий;

– "Последний Прометей Донбасса", реж. Антон Штука;

– "Простой солдат", реж. Артем Рыжиков, Хуан Камило Крус;

– "Следы", реж. Алиса Коваленко, Марися Никитюк;

– "Тихое наводнение", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук;

– The Last Message, реж. Андрей Волошин, Алексей Лебедев.

Решение об определении фильма-претендента от Украины принял Украинский Оскаровский комитет в составе 12 человек. УОК осуществляет отбор фильма-претендента от Украины на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Он был сформирован путем голосования членов Украинской киноакадемии и утвержден Американской академией кинематографических искусств и наук.

В состав Украинского Оскаровского комитета 2026 года вошли:

– Алик Шпилюк – кинокритик, глава Украинского Оскаровского комитета;

– Дарья Бассель – продюсер;

– Денис Буданов – кинокритик, фестивальный программист;

– Александр Гусев – кинокритик, фестивальный программист;

– Марина Эр Горбач – режиссер;

– Дмитрий Десятерик – кинокритик;

– Сергей Лавренюк – продюсер;

– Никита Моисеев – композитор;

– Антонина Ноябрева – режиссер, сценарист;

– Тарас Томенко – режиссер;

– Владимир Усик – кинооператор;

– Анна Яценко – продюсер, режиссер, сценарист.

15 фильмов, которые войдут в "шорт-лист" категории "Лучший международный полнометражный фильм", будут объявлены 15 декабря 2026 года.

Пять фильмов-номинантов в этой категории будут объявлены 21 января 2027 года. Церемония вручения 99-й премии "Оскар" состоится 14 марта 2027 года.

Снова документальный? Стало известно, какой фильм будет представлять Украину на "Оскаре"
Снова документальный? Стало известно, какой фильм будет представлять Украину на "Оскаре"
Снова документальный? Стало известно, какой фильм будет представлять Украину на "Оскаре"

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пяти фильмах, которые участвовали в отборе на 99-ю кинопремию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Это ленты "Вечник", "Киллхаус", "Последний Прометей Донбасса", "Простой солдат" и The Last Message.

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