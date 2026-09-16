Снова документальный? Стало известно, какой фильм будет представлять Украину на "Оскаре"

Украинский Оскаровский комитет (УОК) выбрал ленту, которая будет представлять Украину на 99-й премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Это документальный фильм "Следы", который рассказывает о борьбе за справедливость украинских женщин, переживших сексуальное насилие и пытки во время российской агрессии.

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Режиссер фильма – Алиса Коваленко, сорежиссер – Марися Никитюк. Об этом сообщили на странице УОК в Facebook.

Там отметили, что выбор в этом году был нелегким – были представлены сильные, достойные работы, каждая из которых по-своему рассказывает об Украине и о том опыте, который мы сегодня переживаем.

"Мы очень надеемся, что они смогут достойно конкурировать и в других категориях Премии. "Следы" – честный и глубокий документальный фильм об опыте, о котором чрезвычайно сложно говорить, и о силе женщин, которые находят в себе смелость не молчать. Несмотря на чрезвычайную сложность темы, фильм находит деликатный и выразительный киноязык, который не отталкивает зрителя, а дает возможность приблизиться к героиням, услышать их и сопереживать им. Через их личные истории картина рассказывает о достоинстве, солидарности, восстановлении и справедливости", – отмечает УОК.

Что известно о фильме

Документальный фильм "Следы" рассказывает о поиске справедливости украинскими женщинами, переживших сексуальное насилие и пытки, совершенные во время российской агрессии. Фильм выходит далеко за пределы прямого фиксирования военных преступлений и сосредотачивается на сообществе выживших женщин, которые отказываются молчать о пережитом.

Через историю Ирины Довгань –бывшей пленницы, которая стала активисткой и документирует свидетельства пострадавших женщин на деоккупированных территориях Украины, фильм создает коллективный портрет травмы, одновременно открывая пространство для восстановления. Через силу солидарности женщин, стоящих плечом к плечу, "Следы" предлагают глубокое осмысление возможности надежды среди разрушительных следов войны.

"Выбор нашего документального фильма "Следы" для представления Украины на 99-й премии "Оскар" – это невероятная честь и ответственность. Но прежде всего – это возможность привлечь внимание мира к преступлениям сексуального насилия и пыток, совершенным российскими оккупантами, и сделать громче голоса женщин, которые отказались молчать о пережитом", – говорит режиссер Алиса Коваленко.

Ранее фильм уже получил ряд наград на престижных мировых кинофестивалях, среди которых Berlinale, Movies That Matter в Гааге, Millenium Docs Against Gravity, а также вошел в топ-20 зрительских фаворитов документального фестиваля Hot Docs в Торонто. Украинская премьера состоялась на Docudays UA.

Подробности отбора

В этом году на участие в национальном отборе было подано восемь фильмов:

– "Вечник", реж. Иван Николайчук;

– "Война глазами животных", реж. Мирослав Слабошпицкий, Юлия Шашкова, Максим Тузов, Алексей Мамедов, Святослав Костюк, Иван Сауткин, Андрей Лидаговский;

– "Киллхаус", реж. Любомир Левицкий;

– "Последний Прометей Донбасса", реж. Антон Штука;

– "Простой солдат", реж. Артем Рыжиков, Хуан Камило Крус;

– "Следы", реж. Алиса Коваленко, Марися Никитюк;

– "Тихое наводнение", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук;

– The Last Message, реж. Андрей Волошин, Алексей Лебедев.

Решение об определении фильма-претендента от Украины принял Украинский Оскаровский комитет в составе 12 человек. УОК осуществляет отбор фильма-претендента от Украины на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Он был сформирован путем голосования членов Украинской киноакадемии и утвержден Американской академией кинематографических искусств и наук.

В состав Украинского Оскаровского комитета 2026 года вошли:

– Алик Шпилюк – кинокритик, глава Украинского Оскаровского комитета;

– Дарья Бассель – продюсер;

– Денис Буданов – кинокритик, фестивальный программист;

– Александр Гусев – кинокритик, фестивальный программист;

– Марина Эр Горбач – режиссер;

– Дмитрий Десятерик – кинокритик;

– Сергей Лавренюк – продюсер;

– Никита Моисеев – композитор;

– Антонина Ноябрева – режиссер, сценарист;

– Тарас Томенко – режиссер;

– Владимир Усик – кинооператор;

– Анна Яценко – продюсер, режиссер, сценарист.

15 фильмов, которые войдут в "шорт-лист" категории "Лучший международный полнометражный фильм", будут объявлены 15 декабря 2026 года.

Пять фильмов-номинантов в этой категории будут объявлены 21 января 2027 года. Церемония вручения 99-й премии "Оскар" состоится 14 марта 2027 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пяти фильмах, которые участвовали в отборе на 99-ю кинопремию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Это ленты "Вечник", "Киллхаус", "Последний Прометей Донбасса", "Простой солдат" и The Last Message.

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