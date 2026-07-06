Что посмотреть в июле: самые интересные новые сериалы

Второй месяц лета обещает стать чрезвычайно жарким для всех поклонников качественного и увлекательного телевизионного контента благодаря большому количеству премьер. Ведущие стриминговые платформы подготовили уникальные многосерийные новинки, способные удовлетворить самые разные зрительские вкусы и предпочтения.

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На экранах появятся как звездные экранизации популярных бестселлеров, так и динамичные криминальные драмы от признанных мастеров кинематографа. Эта подборка OBOZ.UA поможет вам сориентироваться в актуальных кинопремьерах и выбрать идеальный сериал для вечернего просмотра в июле.

Пятизвездочный уик-энд (The Five-Star Weekend)

9 июля (все 8 эпизодов выйдут одновременно на Peacock).

О чем сериал:

Сюжет драматической истории разворачивается вокруг Холлис Шоу, успешной кулинарной блогерши. Она решает организовать незабываемый отдых на живописном острове Нантакет и приглашает туда четырех близких подруг из разных периодов своей жизни. Однако запланированные развлечения быстро выходят из-под контроля, когда на поверхность начинают всплывать давние тайны, что ставит под угрозу многолетние отношения женщин.

Телепроект является официальной экранизацией одноимённого бестселлера писательницы Элин Гильдебранд, изданного в 2023 году, и привлекает мощным актёрским составом во главе с Дженнифер Гарнер и Региной Холл.

Вестис (The Westies)

12 июля на платформе MGM+.

О чем сериал:

Эта атмосферная криминальная драма погружает зрителей в мрачную атмосферу Нью-Йорка 1980-х годов. В центре повествования оказывается жестокая и влиятельная преступная группировка, действующая в известном районе "Адская кухня". Судьбы двух давних друзей детства кардинально расходятся: один из них выбирает сторону закона и становится офицером полиции, тогда как другой сознательно вступает в ряды безжалостной банды.

Режиссером сериала выступил Алан Тейлор, известный по работе над "Игрой престолов", а главные роли исполнили харизматичные актеры Джей К. Симмонс и Титус Уэлливер.

Вместе до конца (Ride or Die)

15 июля (все 8 серий на Prime Video).

О чем сериал:

Динамичная приключенческая комедия рассказывает о жизни двух верных подруг Джудит и Дебби. Их привычная и спокойная жизнь внезапно рушится, когда выясняется, что Джудит долгие годы вела двойную игру, тайно работая профессиональным наемным убийцей. После того как очередной заказ заканчивается полным провалом, героини становятся мишенью для загадочного и опасного врага. Скрываясь от преследователей, женщины вынуждены наконец раскрыть друг другу все скрытые карты.

Главные роли в этом динамичном сериале исполнили Октавия Спенсер и звезда сериала "Тэд Лассо" Ханна Уоддингем.

Лаки (Lucky)

15 июля на Apple TV+.

О чем сериал:

В основе сюжета этого напряжённого криминального триллера лежит популярный роман Мариссы Стэпли, вышедший в свет в 2021 году. Главная героиня, у которой в прошлом были серьёзные проблемы с законом, пытается начать всё с чистого листа и забыть о преступном прошлом. Однако призраки прошлого настигают её, заставляя согласиться на последнее крупное ограбление ради обретения желанной свободы и безопасности.

Продюсером и исполнительницей главной роли стала Аня Тейлор-Джой, а на экране ей составили компанию Аннет Беннинг и Тимоти Олифант.

Ястреб (The Hawk)

16 июля (10 эпизодов на Netflix).

О чем сериал:

Эта комедийная история посвящена жизни Лонни Хокинса, который в далеком 2004 году считался лучшим гольфистом планеты. Оказавшись на закате своей профессиональной карьеры, спортсмен отчаянно стремится вернуть прежнюю форму и мастерство. Несмотря на скептицизм окружающих, Лонни искренне верит, что от самого громкого возвращения в истории мирового спорта его отделяет лишь один точный и безупречный удар клюшкой.

Главную роль в этом юмористическом проекте исполнил известный комик Уилл Феррелл.

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