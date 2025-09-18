Сериал 'Лето, когда я стала красивой' получит продолжение: авторы объявили о фильме

Популярный молодежный сериал "Лето, когда я стала красивой" от платформы Amazon Prime Video не закончится на третьем сезоне. Точку в истории взросления Белли Конклин поставит полнометражный фильм.

Как пишет издание Variety, студия анонсировала ленту во время торжественного просмотра финального эпизода сериала в Париже. Сценарий к продолжению напишет автор оригинальной трилогии романов Дженни Хан, а поможет ей в этом снова продюсер и сценарист Сара Кучерка. Точные детали сюжета пока держатся в секрете.

"В истории Белли осталось еще одно важное событие, и я подумала, что только фильм сможет отдать ей должное. Я очень благодарна Prime Video за то, что они продолжают поддерживать мое видение этой истории и позволяют поделиться этой последней главой с фанатами", — сказала Хан.

По данным Amazon, дебют третьего сезона посмотрели 25 миллионов зрителей во всем мире в течение семи дней после запуска. Согласно официальному описанию, сериал является "драмой о жизни нескольких поколений, в центре которой — любовный треугольник между девушкой и двумя братьями, постоянно меняющиеся отношения между матерями и их детьми и непреходящая сила крепкой женской дружбы. Это история взросления, о первой любви, первом разбитом сердце и волшебстве того самого идеального лета".

Стоит ожидать, что в полнометражке к своим ролям вернутся все основные актеры каста сериала. Белли снова воплотит Лола Танг. Также зрители снова увидят Джеки Чанг, Кристофера Брайни, Гэвина Касаленьо, Рэйчел Бланчард, Шона Кауфмана, Рейн Спенсер и других.

Хан и Кучерка выступят шоураннерами полнометражного финала сериала "Лето, когда я стала красивой". Дата премьеры фильма пока неизвестна.

