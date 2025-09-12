'Большая маленькая ложь' получит 3 сезон: HBO начал работу

Прошло целых шесть лет с выхода второго сезона хита канала HBO, драматического сериала "Большая маленькая ложь". И вот хорошие новости для фанатов шоу – оно получит третий сезон, работа над которым уже началась.

Об этом сообщило издание Variety. По его информации, одна из авторов сериала "Мистер и миссис Смит" и сценаристка "Атланты" Франческа Слоун присоединилась к проекту, чтобы написать сценарий первого эпизода. Она также выступит исполнительным продюсером третьего сезона этого популярного сериала. Слоун войдет в команду, в которой уже участвуют Дэвид Э. Келли, Николь Кидман и Риз Уизерспун. Кидман и Уизерспун также вернутся к главным ролям в сериале.

Новость о продолжении "Большой маленькой лжи" появилась после того, как Слоун подписала двухлетний контракт с HBO. Незадолго до этого стало известно, что съемки второго сезона "Мистера и миссис Смит" на Amazon Prime Video отложены на неопределенный срок.

О том, что НВО размышляет над третьим сезоном "Большой маленькой лжи", слухи ходили еще довольно давно. Так Николь Кидман в ноябре 2023 года намекнула на возможность появления новых эпизодов. Однако официального подтверждения ее словам до сих пор не поступало.

"Большая маленькая ложь" сначала дебютировала в 2017 году как мини-сериал. Проект имел большой успех у зрителей и критиков и получил несколько премий "Эмми", в частности в категориях "Лучший мини-сериал", "Лучшая актриса мини-сериала" (Кидман), "Лучшая актриса второго плана мини-сериала" (Дерн). Вскоре после этого HBO объявил возвращение сериала на второй сезон. Более того, к звездному касту присоединилась еще и Мерил Стрип. В сериале также снимались Шейлин Вудли, Зои Кравиц, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Джеймс Таппер и Джеффри Нордлинг.

Основой первого сезона стал одноименный роман Лианы Мориарти. Материал для второго, хоть и базировался на созданных ею персонажах, однако был полностью оригинальным. Роман-сиквел, который в итоге написала писательница, должен увидеть свет в 2026 году.

