С Мерил Стрип все хотели фото в туалете, а Ди Каприо и Джареда Лето не пускали за столик: интересности 'Золотого глобуса', не попавшие в эфир

В ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США, состоялась 81-я церемония награждения престижной премии "Золотой глобус", ради которой сотни всемирно известных звезд собрались в одном месте. Закулисье таких событий обычно оказывается гораздо более интересным, чем то, что доступно глазам зрителя. А лучшее вообще происходит во время рекламных пауз, когда знаменитости имеют возможность посплетничать между собой, пошутить друг над другом и, конечно, сделать памятные селфи.

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В этом году в звездное "логово" удалось пробраться журналистам Variety. Они стали свидетелями "закулисной" коммуникации, поделившись некоторыми инсайдами с читателями.

"Золотой глобус" – это гала-ужин, который транслируется в прямом эфире. Звезды, покидающие свои столики в зоне магического круга перед камерами, не могут вернуться на свои места, пока не придет время рекламной паузы. Никаких исключений. Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето, Роберт Дауни-младший, Кэри Маллиган, Билл Хейдер, Тимоти Шаламе, Бри Ларсен, Билли Айлиш и другие были среди знаменитостей, которым приходилось терпеливо ждать в разное время трансляции на зеленый свет, чтобы снова сесть. Влияние и статус здесь бездействуют: не успел вернуться к столику во время перерыва – жди следующей такой возможности.

Для публичных персон подобные церемонии становятся возможностью обсудить сплетни или договориться о потенциальном сотрудничестве. Журналисты заметили, что актер Хоакин Феникс и генеральный директор Mattel Инон Крейц вели очень долгий диалог перед началом церемонии. На третьем часу шоу Флоренс Пью и Хантер Шейфер живо разговаривали с несколькими другими женщинами за барной стойкой в глубине бального зала. Между тем Мэрил Стрип засыпали просьбами о селфи, когда она посещала дамскую комнату. Оскароносная звезда не отказала никому, хотя невозможность попасть в туалет ей явно не понравилась.

Звезда культовых "Звездных войн" Марк Хэмилл оказался в эпицентре "мистического" инцидента на церемонии. Журналисты шутят, что он "принес с собой невидимую силу". Когда актер объявлял победителей в одной из категории, в своей речи "похвалил" премию за "открытый бар". В эту же секунду по всему залу послышался громкий звук разбитого стекла.

А когда звезда сериала "Дипломат" Кэри Рассел выступала на сцене вместе с Рэем Романо, собравшиеся отвлеклись на сотрудника пожарной службы в форме, который продирался сквозь гущу столов в правой части зала. Бдительные зрители дома смогли увидеть, как высокий сотрудник пожарной охраны Беверли-Хиллз шел позади пары, когда Рассел и Романо выполняли свои обязанности по раскрытию конвертов.

Много внимания к себе в этот вечер привлек звезда сериала "Последние из нас" Педро Паскаль. Во-первых, он появился на церемонии со сломанной рукой, надежно закрепленной в бандаже. Он объяснил Variety, что упал с лестницы в доме своей семьи и ждет операции в конце этого месяца. Актер ожидает, что будет готов вернуться к работе к началу съемок второго сезона "Последних из нас" уже в середине февраля.

Кроме того, во время рекламных пауз Педро Паскаль пытался "разыграть" Мэтта Дэймона, сидевшего за соседним столиком, по телефонному звонку. Актер сильно рассмеялся, когда понял, что разговаривает с голосовой почтой коллеги, а не с самим Дэймоном.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал обо всех победителях премии "Золотой глобус-2024". В этом году лауреатов объявляли в 27 категориях. Многие ставки делали на уже культовую ленту "Барби", которая была представлена сразу в 9 номинациях. Впрочем, первенство по количеству наград получил все же "мрачный" конкурент розовой комедии – "Оппенгеймер".

Также мы показывали подборку самых лучших женских образов на красной дорожке премии. Как выглядели и чем поражали Марго Робби, Дженнифер Лопес и другие – смотрите в материале. А о модных провалах на "Золотом глобусе" читайте здесь.

OBOZ.UA писал и о мужских образах, поражающих своим стилем. Кто из актеров больше всего удивил – смотрите по ссылке.

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