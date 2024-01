Вульгарные вырезы, дешевая обувь и желтое 'пятно'. 10 модных провалов на 'Золотом глобусе-2024'

В ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США, состоялась 81-я церемония награждения престижной премии "Золотой глобус", где мировые звезды в очередной раз вышли на красную дорожку, чтобы продемонстрировать свой безупречный стиль. Впрочем, удалось это не всем. Как всегда, среди селебрити нашлись те, кого постиг модный провал. Неудачные фасоны, слишком помпезные или, наоборот, скромные наряды сыграли с некоторыми знаменитостями злую шутку.

Видео дня

В частности, главной модной катастрофой "Золотого глобуса" объявили платье известной певицы и актрисы Селены Гомес. Этот и другие неудавшиеся образы покажем в материале OBOZ.UA.

Селена Гомес

Селена Гомес надела пышное платье глубокого красного цвета от Armani Prive. Фасон наряда, его ткань, цвет и причудливые вырезы в зоне декольте в большинстве своем критиковали в сети, а не хвалили.

Билли Айлиш

Что касается певицы, которая, кстати, пошла домой со статуэткой за лучшую оригинальную песню для фильма "Барби" – What Was I Made For?, то ее образ вызвал горячую дискуссию среди фанатов. Одни считают его откровенно провальным, другие – трендовым и стильным. Решать вам, а мы лишь расскажем, что Билл Айлиш вдохновился тематикой школьной формы при создании своего образа. Комплект от Willy Chavarria включал в себя бежевую плиссированную юбку, огромный темно-синий пиджак и светло-голубую рубашку с воротником Питера Пена, которую она украсила лентой, полученной в подарок на день рождения. На ногах звезды можно увидеть ретро-туфли Mary Jane на небольшом каблуке, который являются очень дешевыми, ведь артистка купила их в комиссионном магазине. Акцентом образа стали красные носки. Также знаменитость надела очки для зрения.

Эмили Блант

Актриса явно не угадала с фасоном. Свою хрупкую фигуру она сделала несколько округлой, а с количеством золота откровенно переборщила. К тому же, полупрозрачная нижняя часть платья, по мнению многих пользователей сети, выглядит несколько дешево.

Карен Гиллан

Звезда фильмов "Стражи галактики" и "Джуманджи" также заняла свое почетное место в списке звезд, которые не угадали с нарядами. Актриса выбрала платье, которое, вероятно, должно было выглядеть интересно, но получилось причудливо и даже немного смешно.

Пом Клементьефф

Еще одна актриса из "Стражей галактики" выбрала неудачный лук. Платья звезды имело длинный разрез, начинавшийся на талии. Женственности и сексуальности Клементьефф хотела достичь за счет чулка, однако получилось скорее вульгарно и неинтересно.

Гейл Кинг

Телеведущая надела яркое фиолетовое платье с одним пышным рукавом. Подобные модели утратили свою актуальность еще много лет назад.

Наташа Лайонн

Актриса хотела удивить своим платьем с нетипичным декольте. И ей это удалось, однако вряд ли это удивление можно охарактеризовать как восхищенное. Наряд звезды содержал две большие заостренные части, которые шли вплоть до самого лица, и это выглядело не только чудаковато, но и максимально некомфортно.

Джанелл Джеймс

Провальным назвали и образ актрисы, комедиантки и писательницы Джанелл Джеймс. Черное платье с неоново-зелеными пышными рукавами, которые тянулись к полу, не нашло поклонников среди зрителей церемонии.

Розамунд Пайк

Знаменитая актриса была одета в черное платье с ажурной грудью и рукавами, которое она соединила со странной вуалью. Весь этот ансамбль кому-то показался слишком мрачным, а кому-то комичным.

Шарлотта Стаудт

"Белое платье с желтым пятном посередине", – так охарактеризовали наряд актрисы иностранные СМИ. Давно неактуальную модель платья с дешевыми с виду камешками раскритиковали и журналисты, и фаны.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал обо всех победителях премии "Золотой глобус-2024". В этом году лауреатов объявляли в 27 категориях. Многие ставки делали на уже культовую ленту "Барби", которая была представлена сразу в 9 номинациях. Впрочем, первенство по количеству наград получил все же "мрачный" конкурент розовой комедии – "Оппенгеймер".

Также мы показывали подборку самых лучших женских образов на красной дорожке премии. Как выглядели и чем поражали Марго Робби, Дженнифер Лопес и другие – читайте в материале.

OBOZ.UA писал и о мужских образах, поражающих своим стилем. Кто из актеров больше всего удивил – смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!