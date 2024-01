'Золотой глобус-2024': все победители престижной премии, называемой репетицией 'Оскара'. Фото и видео

В ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США, состоялась 81-я церемония награждения престижной премии "Золотой глобус", которую называют репетицией "Оскара". Традиционно Голливудская ассоциация кинокритиков открыла ежегодный сезон голливудских наград, отметив лучших актеров, актрис, режиссеров, фильмы в разных жанрах, музыкальные сопровождения и всех причастных к созданию киномагии.

В этом году победителей объявляли в 27 категориях. Немало ставок делали на уже культовую ленту "Барби", которая была представлена сразу в 9 номинациях. Впрочем, первенство по количеству наград получил все же "мрачный" конкурент розовой комедии – "Оппенгеймер". OBOZ.UA собрал всех победителей "Золотого глобуса-2024" в одном материале.

Лучший драматический фильм: "Оппенгеймер"

Лучший комедийный фильм или мюзикл: "Бедолахи"

Лучший фильм на иностранном языке: "Анатомия падения"

Лучший анимационный фильм: "Мальчик и цапля"

Лучший режиссер: Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

Лучший сценарий: "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Харари)

Лучший актер драматического фильма: Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")

Лучшая актриса драматического фильма: Лили Гледстоун ("Убийцы цветочной луны")

Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле: Пол Джаматти ("Оставленные")

Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле: Эмма Стоун ("Бедолахи")

Лучший актер второго плана: Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")

Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")

Лучшая музыка: Людвиг Горанссон ("Оппенгеймер")

Лучшая песня: What Was I Made For? – Билли Айлиш ("Барби")

Лучший драматический сериал: "Наследники"

Лучший минисериал, сериал-антология или фильм для телевидения: "Ссора"

Лучший мюзикл или комедия: "Медведь"

Лучший актер в драматическом сериале: Киран Калкин ("Наследники")

Лучшая актриса в драматическом сериале: Сара Снук ("Наследники")

Лучший актер минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения: Стивен Йон ("Ссора")

Лучшая актриса минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения: Али Вонг ("Ссора")

Лучший актер второго плана в сериале: Мэтью Макфейден ("Наследники")

Лучшая актриса второго плана в сериале: Элизабет Дебики ("Корона")

Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия: Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия: Айо Эдебири ("Медведь")

Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении: Рики Джервейс ("Рики Джервейс: Армагеддон")

За кинематографические и кассовые достижения: "Барби"

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" также попал в шортлисты премии "Оскар". К тому же сразу в двух номинациях, на которые подавался.

