"Золотой глобус-2024": все победители престижной премии, называемой репетицией "Оскара". Фото и видео
В ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США, состоялась 81-я церемония награждения престижной премии "Золотой глобус", которую называют репетицией "Оскара". Традиционно Голливудская ассоциация кинокритиков открыла ежегодный сезон голливудских наград, отметив лучших актеров, актрис, режиссеров, фильмы в разных жанрах, музыкальные сопровождения и всех причастных к созданию киномагии.
В этом году победителей объявляли в 27 категориях. Немало ставок делали на уже культовую ленту "Барби", которая была представлена сразу в 9 номинациях. Впрочем, первенство по количеству наград получил все же "мрачный" конкурент розовой комедии – "Оппенгеймер". OBOZ.UA собрал всех победителей "Золотого глобуса-2024" в одном материале.
Лучший драматический фильм: "Оппенгеймер"
Лучший комедийный фильм или мюзикл: "Бедолахи"
Лучший фильм на иностранном языке: "Анатомия падения"
Лучший анимационный фильм: "Мальчик и цапля"
Лучший режиссер: Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
Лучший сценарий: "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Харари)
Лучший актер драматического фильма: Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")
Лучшая актриса драматического фильма: Лили Гледстоун ("Убийцы цветочной луны")
Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле: Пол Джаматти ("Оставленные")
Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле: Эмма Стоун ("Бедолахи")
Лучший актер второго плана: Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")
Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")
Лучшая музыка: Людвиг Горанссон ("Оппенгеймер")
Лучшая песня: What Was I Made For? – Билли Айлиш ("Барби")
Лучший драматический сериал: "Наследники"
Лучший минисериал, сериал-антология или фильм для телевидения: "Ссора"
Лучший мюзикл или комедия: "Медведь"
Лучший актер в драматическом сериале: Киран Калкин ("Наследники")
Лучшая актриса в драматическом сериале: Сара Снук ("Наследники")
Лучший актер минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения: Стивен Йон ("Ссора")
Лучшая актриса минисериала, сериала-антологии или фильма для телевидения: Али Вонг ("Ссора")
Лучший актер второго плана в сериале: Мэтью Макфейден ("Наследники")
Лучшая актриса второго плана в сериале: Элизабет Дебики ("Корона")
Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия: Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия: Айо Эдебири ("Медведь")
Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении: Рики Джервейс ("Рики Джервейс: Армагеддон")
За кинематографические и кассовые достижения: "Барби"
Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" также попал в шортлисты премии "Оскар". К тому же сразу в двух номинациях, на которые подавался.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!