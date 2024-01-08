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Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
1,5 т.
Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке 'Золотого глобуса-2024'

В святая святых голливудского кинематографа Лос-Анджелесе прогремела церемония "Золотой глобус-2024", знаменующая начало сезона красных дорожек и подведение итогов прошлого года. После длительных протестов представители киноиндустрии снова могут заявить о себе.

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В частности не только из-за своей игры на экране, но и с помощью модных образов, ведь не секрет, что на красной дорожке проходит собственное фэшн-соревнование. OBOZ.UA собрал 15 лучших женских образов известных знаменитостей, поразивших своим стилем на "Золотом глобусе".

Марго Робби

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Дженнифер Лопес

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Эмма Стоун

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Флоренс Пью

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Дженнифер Энистон

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Мерил Стрип

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Элизабет Дебики

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Натали Портман

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Дженнифер Лоуренс

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Джулианна Мур

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Тейлор Свифт

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Дуа Липа

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Элизабет Олсен

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Гелен Миррен

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Опра Уинфри

Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024"

Ранее OBOZ.UA рассказывал о"Золотой глобус-2024": все победители престижной премии, которую называют репетицией "Оскара".

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