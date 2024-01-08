Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом. 15 лучших женских образов на красной дорожке 'Золотого глобуса-2024'

В святая святых голливудского кинематографа Лос-Анджелесе прогремела церемония "Золотой глобус-2024", знаменующая начало сезона красных дорожек и подведение итогов прошлого года. После длительных протестов представители киноиндустрии снова могут заявить о себе.

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В частности не только из-за своей игры на экране, но и с помощью модных образов, ведь не секрет, что на красной дорожке проходит собственное фэшн-соревнование. OBOZ.UA собрал 15 лучших женских образов известных знаменитостей, поразивших своим стилем на "Золотом глобусе".

Марго Робби

Дженнифер Лопес

Эмма Стоун

Флоренс Пью

Дженнифер Энистон

Мерил Стрип

Элизабет Дебики

Натали Портман

Дженнифер Лоуренс

Джулианна Мур

Тейлор Свифт

Дуа Липа

Элизабет Олсен

Гелен Миррен

Опра Уинфри

Ранее OBOZ.UA рассказывал о"Золотой глобус-2024": все победители престижной премии, которую называют репетицией "Оскара".

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