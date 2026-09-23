"Рулевая": хитовый сериал Netflix продлили на 2-й сезон

Стриминговый гигант Netflix официально объявил о разработке второго сезона подросткового драматического сериала "Рулевая". Проект сумел завоевать огромную популярность и за короткий срок после премьеры привлечь миллионную аудиторию.

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История о борьбе, юношеской любви и академической гребле оказалась настоящим хитом и покорила мировые чарты. Создатели обещают, что новые эпизоды предложат зрителям еще больше драматических поворотов, эмоциональных переживаний и спортивных испытаний, отмечает издание variety.com.

Когда выйдет второй сезон "Рулевая"

Премьера первого сезона состоялась 10 сентября, и за короткий промежуток времени сериал уверенно завоевал высокие позиции в англоязычном рейтинге Netflix. Сериал не только вошел в список самых популярных проектов в более чем 90 странах мира, но и быстро набрал свыше 16 миллионов просмотров.

Хотя работа над новым сезоном только начинается, исполнительница главной роли Мика Мартино уже подтвердила свою готовность вернуться к съемкам. По ее словам, продолжение будет невероятно насыщенным, ведь героев ждут новые испытания в личной жизни и на спортивной арене.

О чем сериал "Рулевая"

История разворачивается вокруг 16-летней Тиган Тао, чья жизнь кардинально меняется из-за финансовых махинаций ее отца, вынуждающих семью переехать в другой уголок страны. Поступив в элитную академию Истон, девушка не отказывается от мечты о гребле и завоевывает место рулевой в юношеской мужской команде. Она становится залогом побед команды, параллельно погружаясь в водоворот сложных романтических отношений с партнерами по лодке.

Сюжет первого сезона оставил немало интересных вопросов и эмоциональных развязок для главных персонажей. Пока один из членов команды открывается семье о своих проблемах со здоровьем, между Тиган и ее новым партнером вспыхивает романтическая искра.

В то же время финал намекнул на появление женской команды по гребле, инициированное главной соперницей девушки. Теперь поклонникам остается ждать новых серий, чтобы узнать, какой путь в любви и спорте в конце концов выберет главная героиня.

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