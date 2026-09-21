Названы самые веселые сериалы HBO: топ-8

Американский канал HBO при производстве сериалов никогда особо не стремился ограничивать себя рамками одного жанра. В конце концов, именно этот канал подарил нам культовые драмы, мрачные триллеры, масштабные фэнтезийные эпопеи и одни из самых несчастных семей, которые только появлялись на экранах. Впрочем, в портфолио телеканала хватает и веселых шоу.

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Продюсеры HBO так же хорошо знают, как создать сериал, просмотр которого превращается в чистое удовольствие. Иногда это достигается благодаря стремительному комедийному темпу и абсурдным ситуациям, а иногда – за счет впечатляющего экшена или великолепно сыгранного актерского состава. Именно поэтому издание Collider решило составить список самых веселых шоу платформы, которые гарантированно поднимут вам настроение.

Воин (2019–2023)

События разворачиваются в конце XIX века в Чайнатауне Сан-Франциско. Сюда из Китая прибывает вундеркинд боевых искусств Ак Сам. Он ищет пропавшую сестру, но вместо этого попадает в рабство к одной из самых влиятельных группировок и становится орудием в кровавой борьбе за власть между бандами и коррумпированными власть имущими. Сериал захватывает с первых минут благодаря взрывному сочетанию жесткого экшена, острой драмы и игривого юмора. Зрелищные бои здесь органично чередуются с разборками криминальных кланов и социальными конфликтами. А тот факт, что в основе проекта лежит оригинальная концепция самого Брюса Ли, придаёт каждой сцене особый драйв и дерзкую энергию.

Миротворец (2022–2025)

Выжив после событий "Отряда самоубийц", брутальный мститель Крис Смит по прозвищу Миротворец вынужден присоединиться к секретному отряду для выполнения таинственной миссии "Проект „Бабочка"", где ему и целой куче колоритных злодеев предстоит остановить удивительное инопланетное вторжение. Джеймс Ганн в своем фирменном стиле превратил нелепого супергероя в центральную фигуру искренней и веселой комедии, где гипертрофированный мачизм, причудливые музыкальные вкусы и токсичные отношения персонажей порождают непрерывный поток юмора. А танцевальная заставка этого шоу, которая задает настроение всему сериалу, уже стала легендой сама по себе.

Наш флаг означает смерть (2022–2023)

В XVIII веке состоятельный аристократ Стид Боннет устает от своей роскошной жизни и решает бросить всё, чтобы стать пиратом, несмотря на полное отсутствие боевых навыков. Однако, собрав эксцентричную команду и столкнувшись с легендарным Чёрной Бородой, он неожиданно обретает свое истинное призвание. Главная сила этого теплого и абсурдного сериала заключается в чистом комизме пиратской вселенной, где грозный Черная Борода в исполнении Тайки Вайтити больше похож на скучающую знаменитость, а Стид воспринимает морской разбой как организацию неудачной вечеринки, благодаря чему в одном эпизоде прекрасно сосуществуют головокружительные приключения, провальные аферы и трогательные разговоры о любви и самоопределении.

Умерь свой энтузиазм (2000–2024)

Успешный телесценарист и продюсер Ларри Дэвид играет здесь гиперболизированную версию самого себя. Его герой обладает уникальным талантом превращать мельчайшие бытовые недоразумения в полномасштабные катастрофы, создавая хаос в отношениях с родственниками, друзьями и случайными прохожими. Эта импровизированная комедия уже более двух десятилетий остаётся невероятно смешной благодаря смелости автора погружать зрителя в состояние абсолютного смущения и стыда за поведение главного героя. А бесконечный парад звездных камео гарантирует, что эта уникальная формула юмора никогда не устареет.

Секс в большом городе (1998–2004)

Четыре лучшие подруги – обозревательница Кэрри Брэдшоу, пиарщица Саманта Джонс, юристка Миранда Хоббс и галеристка Шарлотта Йорк – вместе преодолевают взлеты и падения в любви, карьере и сексе в шумном и ярком Нью-Йорке. Неизменная популярность сериала основана на удивительной химии между главными героинями и кардинальном различии их взглядов на жизнь. Уверенность Саманты, цинизм Миранды и романтизм Шарлотты создают идеальный баланс для откровенных разговоров, а роскошная мода, атмосфера Нью-Йорка и остроумные реплики персонажей делают его культовой историей о женской дружбе.

Праведные Джемстоуны (2019–2025)

Богатая и глубоко дисфункциональная семья телеевангелистов Джемстоунов во главе с патриархом Элаем пытается расширить свою религиозную империю, однако избалованные взрослые дети постоянно попадают в скандалы, интриги и криминальные передряги. Сериал поражает своей бескомпромиссностью в изображении самолюбия и лицемерия героев. Мелкая семейная ссора здесь легко перерастает в похищение людей или перестрелку, превращая шоу в яркое и громкое зрелище, под поверхностью которого, впрочем, скрывается история о людях, которые по-своему искренне любят друг друга.

Хитрости (2021–2026)

Когда легендарная стендап-комик Дебора Вейнс осознает необходимость обновить свой материал, к ней нанимают молодую сценаристку Эйву Дэниелс, чья карьера оказалась под угрозой из-за скандального твита. Несмотря на первоначальную взаимную антипатию, их профессиональный дуэт постепенно перерастает в сложную дружбу. Невероятная актерская химия Джин Смарт и Ханны Эйнбиндер делает их постоянные перепалки и попытки подставить друг друга невероятно забавными, а острые, как лезвие, диалоги и точная работа с паузами и абсурдными ситуациями превратили это шоу в одну из лучших современных комедий.

Вице-президент (2012–2019)

Бывшая сенатор Селина Майер вступает в должность вице-президента США и быстро обнаруживает, что один из самых высоких постов в стране на самом деле лишен реальной власти, поэтому в окружении амбициозных и некомпетентных помощников она вынуждена ежедневно лавировать между политическими скандалами и дипломатическими провалами ради спасения собственной карьеры. Джулия Луи-Дрейфус гениально воплотила образ амбициозной чиновницы, находящейся на грани паники, превратив сериал в циничную, бескомпромиссную и чрезвычайно динамичную сатиру, где каждый диалог наполнен изящными образами, что делает этот проект поистине безупречной политической комедией.

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