«Рик и Морти» может стать полнометражным фильмом: что известно

Популярный анимационный сериал "Рик и Морти" может получить полнометражную адаптацию. Режиссер Джейкоб Хейр, присоединившийся к работе над проектом в 2019 году, в настоящее время ведет переговоры о съемках фильма о приключениях эксцентричного ученого и его внука. Производством картины планирует заняться студия Warner Bros.

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По информации The Hollywood Reporter, работа над фильмом находится лишь на начальном этапе. Поэтому пока подробности сюжета держатся в секрете.

Мультсериал "Рик и Морти" дебютировал в 2013 году и за это время получил две премии "Эмми". Его последние сезоны удерживают звание самой популярной комедии на основных кабельных телеканалах США. Кроме того, вскоре на Adult Swim выйдет спин-офф под названием "Президент Кертис".

Авторами шоу являются Дэн Хармон и Джастин Ройланд. Сюжет рассказывает об изобретателе Рике Санчесе, который вместе с подростком-внуком Морти отправляется в межгалактические приключения. В начале 2023 года Adult Swim прекратил сотрудничество с Ройландом из-за обвинений в домашнем насилии, которые впоследствии были сняты. До этого он озвучивал обоих главных героев, но после расторжения контракта для этих ролей пригласили новых актеров.

Сейчас в стадии показа находится девятый сезон "Рика и Морти", а сам проект уже продлен до двенадцатого. Хейр на данном этапе работает в качестве режиссера-супервайзера шоу.

Во время пресс-тура для CinemaBlend Гармон подтвердил, что команда решила выбрать режиссера из тех, кто уже работает над сериалом. "Режиссером стал Джейкоб Хейр. Мы не искали кого-то со стороны", — – сказал он.

Еще в 2023 году Гармон рассказывал THR, что обсуждал возможность создания полнометражного фильма под эгидой студии Warner Bros. и был настроен довольно оптимистично. По его словам, идея заключается в том, чтобы взять типичное приключение Рика и Морти, существенно увеличить бюджет и расширить его до 90 минут, не меняя кардинально тон или канон, а просто сделать более масштабную и эффектную версию привычного эпизода.

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