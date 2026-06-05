Вышел трейлер нового 'Ледникового периода': когда премьера

Популярная анимационная франшиза "Ледниковый период" вернется с шестой частью уже этой зимой. Первый тизер будущего мультфильма с подзаголовком "Точка кипения", который появился в сети называет дату премьеры – 4 февраля 2027 года.

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В новом мультфильме возвращаются любимые герои, среди которых Мэнни, Сид, Диего, Элли, Бак, Скрат и остальные стада. Они отправляются в опасное путешествие в ранее неисследованные регионы Затерянного мира, где им придется преодолевать препятствия среди динозавров, вулканической активности и потоков лавы.

Ролик ничего не рассказывает о сюжете или сеттинге будущей ленты. Мы просто видим любимых персонажей, которые вылетают прямо из вулкана навстречу безумному приключению и в них врезаются различные предметы, которые тоже взлетели в воздух.

Шестой фильм в серии (если не считать спиноф "Приключения Бака") выйдет аж через десять лет после предыдущей части – "Курса на столкновение". Она увидела свет в 2016 году. Работу над продолжением начали осенью 2024 года и сейчас она близится к завершению.

"Точка кипения" отметит 25-летие любимой анимационной франшизы. Дебютная часть "Ледникового периода" вышла в 2002 году. Суммарные сборы всех лент только от кинопроката превысили 3,2 миллиарда долларов, а в целом медиафраншиза принесла своим создателям более 6 миллиардов.

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