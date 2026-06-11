Представлен тизер приключенческой анимации 'Диволис': мультфильм от Laika в кино уже с 22 октября

Green Light Films представляет локализованный тизер приключенческой анимации "Диволис". Самый амбициозный мультфильм от Laika выйдет в украинских кинотеатрах с 22 октября 2026 года.

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"Диволис" (англ. Wildwood) – это американский приключенческий анимационный фильм в технике стоп-моушн в жанре темного фэнтези, режиссером которого выступил Трэвис Найт, а сценарий написал Крис Батлер по одноименному роману 2011 года Колина Мелоя и Карсон Эллис, имеющий большую фанатскую приверженность благодаря иллюстрациям и мифологии волшебного леса.

В центре истории – Прю МакКил и ее одноклассник Кертис Мелберг, которые отправляются в опасное путешествие в скрытый магический лес неподалеку Портленда. Их цель – спасти младенца Мака, брата Прю, которого похитили вороны под предводительством загадочной женщины по имени Александра.

Над фильмом работал звездный актерский состав: свои голоса героям подарили в том числе Джейкоб Трембле ("Хорошие парни", "Лука"), Кэри Маллиган ("Великий Гэтсби", "Драйв", "Перспективная девушка"), Магершала Али ("Зеленая книга", "Лунный свет"), Аквафина ("Безумно богатые азиаты", "Панда Кунг-Фу 4"), Анджела Бассетт ("Малколм Икс", "Американская история ужасов", "Миссия невозможна: Фолаут", "Черная Пантера") и легендарный американский певец и актер Том Уэйтс ("Клуб "Коттон"", "Дракула", "Отец, мать, сестра, брат") и Амандла Стенберг ("Голодные игры", "Сонная лощина").

Режиссер Трэвис Найт отмечает, что проект стал самым амбициозным фильмом в истории Laika: "Нам пришлось создать новые творческие инструменты, технологии и развить наши навыки повествования, чтобы достойно воплотить эту книгу". Среди уникальных вызовов он назвал постановку масштабных битв, воздушных сцен и создание персонажа орла.

Для мультфильма создали около 136 декораций и более 200 физических персонажных кукол, что делает проект одним из самых трудоемких в стоп-моушн истории студии.

Саундтрек создал Дарио Марианелли – лауреат премии "Оскар", который уже работал с Laika над предыдущими проектами.

Права на экранизацию Wildwood студия Laika приобрела еще через несколько недель после выхода романа в 2011 году. Но производство началось только в сентябре 2021 года. Оператором выступил Калеб Дешанель. Анимационный фильм создавали на студии Laika возле Портленда, штат Орегон, – это первый их проект, снятый в родном городе студии.

"Диволис " – в кино уже с 22 октября 2026 года .

О Laika

Laika – это американская студия стоп-моушн анимации, основанная в штате Орегон в 2005 году, которая получила мировое признание благодаря уникальному сочетанию ручной анимации и передовых технологий.

Студия специализируется на полнометражных и короткометражных стоп-моушн фильмах с кукольной анимацией и известна своим визуально узнаваемым стилем – темным, детальным и одновременно эмоционально глубоким.

Laika создали такие ленты, как "Коралина в Мире Кошмаров", "Паранорман", "Семейка монстров", "Кубо и легенда самурая" и "Мистер Линк: Затерянное звено эволюции".

"Кубо и легенда самурая" срежиссировал Трэвис Найт, который выступил режиссером и "Диволиса". Он также занял режиссерское кресло в фантастическом боевике "Бамблби" (2018) и предстоящем супергеройском фильме "Повелители Вселенной" (2026).

Компания Laika считается одной из немногих студий в мире, которая продолжает масштабно развивать стоп-моушн как кинематографический формат, сочетая классическую покадровую анимацию с инновационными цифровыми технологиями, 3D-печатью и сложной инженерией персонажей и декораций.

Особенностью Laika является то, что каждый ее фильм создается полностью вручную – от персонажей до декораций, что делает их проекты одними из самых трудоемких в индустрии анимации.

Справка

Оригинальное название: Wildwood

Режиссер: Трэвис Найт

В главных ролях (озвучка): Пейтон Элизабет Ли, Джейкоб Трембле, Кэри Маллиган, Магершала Али, Аквафина, Анджела Бассетт, Джейк Джонсон, Чарли Дэй, Том Уэйтс, Амандла Стенберг и другие.

Жанр: приключенческая анимация, темное фэнтези

Страна: США

Студия: Laika

Кинодистрибьютор в Украине: Green Light Films

Старт в Украине: 22.10.2026

Хронометраж: ориентировочно 120 мин.

Синопсис. Трогательно-мистическая история о Прю МакКил, которая решается отправиться в таинственный лес за пределами Портленда, чтобы спасти своего похищенного брата.

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