'Практическая магия': вышел трейлер продолжения культового фильма

Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к магии. Звездные актрисы снова будут колдовать в сиквеле популярной комедии девяностых "Практическая Магия" и студия Warner Bros. выпустила первый тизер будущего фильма.

Украинская премьера ленты намечена на 10 сентября. Ролик уже доступен в украинском дубляже.

Кидман и Буллок вернутся к ролям сестер Салли и Гилли Оуэнс. По сюжету, они должны противостоять темному проклятию, которое угрожает окончательно уничтожить их семью. Тридцать лет спустя Салли имеет уже взрослых дочерей, которые как раз начинают взрослую жизнь, а Гилли наслаждается уютом вместе с черным котом. Однако неприятности не заставляют себя ждать: загадочный персонаж в исполнении Ли Пейса выманивает сестер из их тихого городка в Новой Англии для выполнения драматического задания. Авторы обещают зрителям зрелищное кинособытие, полное веселья, волшебства и хаоса.

Кроме звездного дуэта и красавчика Ли Пейса, в каст ленты также вошли Джои Кинг, Мэйси Уильямс, Шоло Маридуэнья и Солли Маклеод. Тетушек Фрэнсис и Джет Оуэнс снова сыграют Стокард Ченнинг и Дайан Уист, которые уже исполняли эти роли в оригинальной "Практической магии" 1998 года. Режиссером сиквела станет Сюзанна Бир ("Великолепная пара", "Отыграть назад").

Сценарий для "Практической магии 2" написали Акива Голдсман и Джорджия Притчетт, опираясь на роман Элис Хоффман "Книга магии" (2021) – он является четвертой частью ее книжного цикла. Продюсерами выступили Дениз Ди Нови, сама Сандра Буллок и Николь Кидман. Исполнительными продюсерами стали Эндрю Косов, Бродерик Джонсон, Дональд Сабурин и автор оригинала Элис Хоффман.

