Более $130 млн за один фильм: Том Круз может стать актером с самым большим гонораром в истории Голливуда

Том Круз может получить рекордный гонорар за фильм "Топ Ган 3", который потенциально сделает его самым высокооплачиваемым актером в истории Голливуда. Весь заработок актера способен превысить более 130 миллионов долларов благодаря прибыли и через фиксированную ставку, и через долю от прибыли.

Как объясняет Daily Mail, речь идет о новом соглашении со студией Paramount, которое предусматривает не только возвращение Круза к роли Пита "Маверика" Митчелла, но и его участие в качестве продюсера. Премьера третьей части франшизы запланирована на лето 2028 года.

Базовый гонорар 63-летнего актера составит около 24 миллионов. Дополнительно он может получить примерно 8% от прибыли ленты. Если "Топ Ган 3" повторит или превысит финансовый результат предыдущего фильма, который собрал более 1,5 миллиарда долларов в мировом прокате, общие выплаты за ленту Крузу могут составить более 130 миллионов долларов.

Подобная модель сотрудничества уже доказала свою эффективность в случае "Топ Ган: Маверик" (2022). Тогда Круз заработал около 100 миллионов долларов именно благодаря процентам от кассовых сборов, что стало одним из крупнейших гонораров в его карьере.

Официально производство "Топ Ган 3" подтвердили во время CinemaCon в Лас-Вегасе, США, отмечают в The Guardian. Над сценарием уже работают продюсер Джерри Брукхаймер, сам Круз и сценарист Эрен Крюгер. Режиссер Джозеф Косински, который снял предыдущую часть, пока не подписал контракт на возвращение к проекту.

В Paramount подчеркивают, что франшиза напрямую связана с участием Круза. По словам представителей студии, именно "Маверик" стал ключевым фильмом, который вернул массовую аудиторию в кинотеатры после пандемии COVID-19, поэтому условия контракта для актера остаются максимально выгодными.

Продюсер Дэвид Эллисон, который работал над предыдущей частью, рассчитывает, что новый фильм также преодолеет отметку в миллиард долларов в прокате.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Том Круз при странных обстоятельствах переехал из Британии, где жил 40 лет. Причины его внезапного возвращения в США остаются неизвестными даже для людей из близкого окружения 63-летней звезды.

