Последний сезон: вышел тизер продолжения сериала "Макстон Холл"

Стриминговый сервис Prime Video порадовал поклонников подростковых драматических сериалов первым тизером финального сезона популярного сериала "Макстон Холл – Мир между нами". Тизер-трейлер намекает на взрывную развязку и новые серьезные испытания для главных героев на пути к их будущему.

Видео дня

Создатели проекта уже официально подтвердили, что все эпизоды третьего сезона выйдут на платформе 9 декабря. Зрителей ждет эмоциональная развязка истории, где одно событие способно навсегда разделить жизнь персонажей на "до" и "после"".

Финал истории и новые испытания для героев

Опубликованное видео предлагает зрителям окунуться в напряженную атмосферу предстоящей развязки. В центре сюжета новых эпизодов оказывается Руби, которую отстранили от учёбы в элитном колледже Макстон Холл. Все имеющиеся доказательства указывают на то, что к ее исключению причастен Джеймс – ее возлюбленный, отношения с которым всегда были непростыми.

Такая ситуация ставит под угрозу не только заветную мечту девушки поступить в Оксфордский университет, но и подвергает самым суровым испытаниям чувства между парами.

Команда и актерский состав

Производством сериала по-прежнему занимается компания UFA Fiction (структурное подразделение Fremantle). Режиссерское кресло финального сезона вновь занял Мартин Шрайер, а над сценарием работала группа авторов во главе с Цейланом Йылдырымом и Сандрой Штекманн. К своим главным ролям вернулись Харриет Хербиг-Маттен (Руби) и Демиан Гардунг (Джеймс).

Вместе с ними на экране вновь появятся Соня Вайссер, Эйдин Джалали, Бен Фелипе, Федя ван Гейт и другие актеры, которые стали любимцами зрителей в предыдущих сезонах.

О чем сериал "Макстон Холл"

"Макстон Холл – Мир между нами" – это популярный немецкий молодежный драматический сериал от Prime Video, снятый по мотивам бестселлеров немецкой писательницы Моны Кастен. В основе сюжета лежит история противостояния и любви между целеустремленной девушкой из простой семьи Руби Белл и богатым и высокомерным наследником Джеймсом Бофортом в стенах элитной частной школы. Сериал установил несколько рекордов по количеству просмотров на стриминговой платформе и стал одним из самых успешных оригинальных проектов сервиса в жанре young adult.

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