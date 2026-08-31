В 2027 году выйдет новый мультфильм о покемонах: известны подробности

Студия CloverWorks официально анонсировала выход полнометражного анимационного фильма "Покемон: Дикая карта" (Pokemon: Wild Card). Этот анонс стал настоящим сюрпризом для поклонников франшизы во время торжественного закрытия чемпионата мира по Pokemon 2026 года в Сан-Франциско.

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Предстоящий релиз станет первым кинотеатральным проектом серии за последние несколько лет. Как стало известно изданию Variety, сюжет новой картины будет посвящен приключениям игрока в коллекционную карточную игру и призрачного покемона по имени Мимикью.

Подробности сюжета и творческая команда

Главным героем истории станет юный игрок, который носит худи, внешне напоминающее стиль его компаньона – Мимикью. Этот уникальный покемон призрачного и волшебного типов, впервые представленный в седьмом поколении игр, скрывает свой истинный облик под самодельным костюмом Пикачу.

Над созданием мультфильма работает звездная команда японских аниматоров. Режиссером выступил Кацухико Китада, известный по работе над такими хитами, как "Атака титанов" и "Наруто". За дизайн персонажей отвечает Акеми Хаяси, а производственным процессом занимается знаменитая студия CloverWorks, подарившая зрителям аниме "Семья шпиона".

Новый этап для легендарной франшизы

"Дикая карта" станет первым крупным кинопроектом о покемонах с момента выхода фильма "Секреты джунглей" в 2020 году. Кроме того, это первый за долгое время масштабный релиз, ориентированный на полноценный мировой прокат в кинотеатрах.

Анонс фильма состоялся на фоне празднования 30-летнего юбилея франшизы в 2026 году. В настоящее время разработчики также готовятся к выходу юбилейного десятого поколения игр с подзаголовками "Winds" и "Waves", расширяя популярную вселенную как в виде игровых новинок, так и на больших экранах.

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