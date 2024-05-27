На Netflix выходит один из лучших фильмов о Первой мировой войне: '1917' назвали техническим чудом

Самыми трудными для просмотра называют не триллеры и ужасы, а фильмы о войне. Однако этот жанр обычно обожают как критики, так и зрители.

Одной из самых культовых кинолент о Первой мировой войне называют фильм режиссера Сэма Мендеса "1917", который 1 июня выходит на стреминговой платформе Netflix, пишет Stare Facts. На сайте IMDb картина имеет рейтинг 8,2/10, в то время как критики Rotten Tomatoes отдали ей 88% положительных отзывов.

Почему стоит посмотреть "1917"

В отличие от многих фильмов о войне, "1917" возвращает зрителей в Первую мировую, а не на несколько десятилетий назад. Именно это отличает "1917" среди многих других работ этого жанра, придавая ему уникальную атмосферу и проливая свет на исторические события.

Режиссер и продюсер Сэм Мендес рассказывает о двух британских солдатах – Вилле и Томе, которые пытаются передать важное сообщение попадающему в ловушку батальону. Поскольку на кону не только их жизнь, но и жизнь сотен других, дуэт должен продемонстрировать силу и решительность, чтобы выйти живыми.

Фильм был назван "техническим чудом": все из-за того, что, используя длинные кадры, монтажеры смогли создать впечатление, будто весь фильм снят за два дубля. Техническая природа кинокартины, а также его потрясающие визуальные эффекты позволили "1917" получить три награды "Оскар". С бюджетом примерно в 100 миллионов долларов фильм собрал 384 миллиона долларов в прокате, благодаря чему получил коммерческий успех.

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