'Песочный человек 2': где и когда смотреть начало финального сезона, дата выхода всех серий и что известно о спецэпизоде

Фанаты фэнтезийного британского телесериала "Песочный человек", созданного по одноименному графическому роману Нила Геймана, наконец-то смогут увидеть продолжение захватывающей истории. 3 июля на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера второго и финального сезона проекта, однако увидеть все серии сразу зрителям не удастся.

Создатели кинопроекта обещают, что новые эпизоды будут еще более захватывающими и полными неожиданных сюжетных поворотов. OBOZ.UA расскажет, где смотреть завершающий сезон "Песочного человека 2" и что известно о бонусной серии.

"После судьбоносного воссоединения со своей семьей Морфею приходится принимать сложные решения, чтобы спасти себя и королевство от последствий своих прошлых ошибок. Чтобы искупить свою вину, Морфей должен противостоять давним друзьям и врагам, богам, монстрам и смертным. Но путь к исправлению ошибок полон неожиданных поворотов, и может стоить ему всего. Второй сезон "Песочного человека" полностью раскроет историю Морфея", – говорится в синопсисе.

Когда выйдут все серий и что известно о спецэпизоде

Показ сериала "Песочный человек 2" начнется с шести серий, которые доступны к просмотру с 3 июля на Netflix. Следующие пять эпизодов зрители смогут увидеть на платформе 24 числа.

А вот в последний день месяца фанатов ленты ждет особый сюрприз – выход дополнительной 12 серии проекта, получившей интригующее название "Песочный человек представляет: Смерть: Высокая цена жизни" (The Sandman Presents: Death: The High Cost of Living). Она будет полностью посвящена персонажу Смерть, которую сыграла Кирби Гауэлл-Батист.

Почему второй сезон "Песочного человека" станет последним

Несмотря на то, что после выхода на экраны в 2022 году "Песочный человек" получил бешеную популярность среди зрителей во всем мире и был высоко оценен кинокритиками, история главного героя Морфея будет раскрыта только в двух сезонах. По словам исполнительного продюсера ленты Аллана Гейнберга, такое решение творческая команда приняла еще во время создания первых эпизодов.

"Сериал всегда был сосредоточен исключительно на истории Морфея, и в 2022 году, когда мы пересмотрели остальной материал о нем из комиксов, мы поняли, что нам хватит истории еще на один сезон", – отметил шоураннер.

В частности появлялась информация, что проект является очень дорогим в создании. Бюджет первого сезона составлял 15 миллионов долларов.

Также распространялись предположения, что "Песочный человек" завершится на втором сезоне из-за того, что сценариста Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии. Пятеро женщин выступили с заявлениями, что мужчина домогался к ним. Однако сам Гейман отрицает все обвинения, отметив: "Я никогда ни с кем не вступал в половые отношения без согласия".

