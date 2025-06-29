'Игра в кальмара' 4 сезон: будет ли продолжение сериала и какой анонс сделал Netflix

Хоть третий сезон культового сериала "Игра в кальмара" официально станет финальным, Netflix не собирается прощаться с самой успешной франшизой в истории своего стриминга. Стало известно, что компания запускает в работу масштабный спин-офф – американскую адаптацию под рабочим названием Squid Game: America ("Игра в кальмара: Америка"), которая расширит вселенную сериала и привнесет новое звучание в известную концепцию "смертельной" игры.

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Как объясняет медиа Mint, проект не будет прямым римейком южнокорейского оригинала – вместо этого он расскажет новую, независимую историю, которая будет происходить в США. События будут разворачиваться в большом американском городе, а сама атмосфера, как обещают инсайдеры, будет еще более напряженной, грубой и жестокой. По замыслу создателей, сериал погрузит зрителя в социальную антиутопию западного образца, которая перекликается с темами экономического неравенства, эксплуатации и морального краха.

Режиссером спин-оффа выступит Дэвид Финчер, один из самых известных мастеров темного психологического кино. Его работы – "Бойцовский клуб", "Семь", "Охотник за разумом" – неоднократно получали высокие оценки критиков и признание зрителей. Над сценарием работает Деннис Келли, создатель британского сериала "Утопия", который прославился запутанными теориями заговора и мощным социальным подтекстом. Съемки, по предварительной информации, должны начаться в декабре 2025 года.

Netflix еще не обнародовал официального трейлера или пресс-релиза, однако источники в индустрии подтверждают: платформа активно формирует творческую команду. При этом фанаты заметили загадочное камео актрисы Кейт Бланшетт в одном из недавних релизов, что посеяло предположение о ее возможном участии в новом сериале. Ранее она уже работала с Финчером в "Загадочной истории Бенджамина Баттона", так что слухи лишь подогревают интерес к новому проекту.

Пока новый сериал готовится к запуску, зрителей ждет третий и последний сезон оригинальной "Игры в кальмара", премьера которого состоялась 27 июня 2025 года. Его автор, Хван Дон Хёк, неоднократно подчеркивал, что именно третий сезон поставит финальную точку в основной сюжетной линии. По его словам, финал будет максимально напряженным и жестким – автор обещает показать игры, которые продемонстрируют самые темные и отвратительные стороны человеческой природы.

Впрочем, фанаты не должны отчаиваться. Режиссер намекал на возможность развития франшизы за пределами трех сезонов. В частности, в интервью THR он заявил, что имеет несколько идей для потенциальных спин-оффов. Среди них – истории Фронтмена и Рекрутера, которые оставались загадочными персонажами. Хван отметил, что между первым и вторым сезонами прошло три года, и это – идеальное пространство для создания отдельной драмы: "Чем занимался Фронтмен в течение этих трех лет? Чем занимался Рекрутер? Когда у меня есть свободное время, я просто обдумываю некоторые идеи и даю волю своему воображению.Так что, думаю, мы можем быть открытыми к чему угодно".

Также режиссер признает: уже во время написания второго сезона начал одновременно работать над идеями для третьего и возможных ответвлений. Это еще раз доказывает, что вселенная "Игры в кальмара" создавалась как многослойная и открытая к расширению.

Первый сезон сериала вышел в сентябре 2021 года и моментально стал мировым феноменом, установив рекорд по количеству просмотров на платформе. Он получил многочисленные престижные награды, включая "Эмми" и "Золотой глобус". В центре сюжета – группа незнакомцев, которые участвуют в смертельных детских играх за приз в 45,6 миллиарда вон.

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