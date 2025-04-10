Фильм 'защитника' русской культуры Лозницы покажут в Каннах: о чем он и почему нынешний фестиваль может обернуться скандалом

78-й Каннский кинофестиваль, одно из самых престижных киномероприятий мира, в этом году вновь обещает стать ареной не только для кинематографических открытий, но и для острых общественно-политических дискуссий. Среди многочисленных премьер, прошедших на Лазурном побережье с 13 по 24 мая, в программе появилась лента, еще до показа вызвавшая неоднозначную реакцию – художественный фильм "Два прокурора" режиссера Сергея Лозницы, посвященный теме советских репрессий и сталинского террора.

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Фильм появился в списке всех конкурсантов, опубликованных на сайте Deadline. По сюжету лента исследует психологические и юридические механизмы фабрикования дел в период Большого террора 1930-х годов, в частности, сосредотачивается на фигурах прокуроров, игравших ключевую роль в репрессивном аппарате СССР. Вдохновением для сценария стали воспоминания и повесть советско-российского физика Георгия Демидова – писателя, инженера, одного из "лагерных классиков", который более десяти лет провел в ГУЛАГе.

Лозница в своих интервью, а именно Радио Свободе, отмечал, что хочет воспроизвести атмосферу параноидального механизма страха во времена Иосифа Сталина, в котором человек превращается в винтик системы, даже не осознавая этого.

Картина стала продолжением документального фильма "Процесс" – ленты, показывающей архивные кадры суда над "Промышленной партией" – одним из вымышленных дел во времена сталинских чисток. Новый фильм – уже художественное видение, снятое в сотрудничестве с французской компанией SBS Productions в Латвии, где в последние годы активно работает немало эмигрантов из постсоветских стран.

В то же время в фильме режиссера снимались россияне: Александр Кузнецов, который в 2023 году, получив повестку на войну, сбежал в Лондон, Александр Филипенко, якобы поддерживающий Украину, а также сбежавший из РФ в Израиль Анатолий Белый.

Стоит отметить, что на Каннском кинофестивале Лозница не только представит фильм "Два прокурора", но и будет делить сцену с Кириллом Серебренниковым – российским режиссером, который привезет в Канны ленту "Исчезновение" о побеге нацистского преступника Йозефа Менгеле. Известно, что пропагандистский фильм покажут вне конкурса, что означает, что он будет показан зрителям фестиваля, но не участвует в соревновании за главные призы, например, "За золотую пальмовую ветвь".

Факт того, что оба они будут участвовать в конкурсе рядом, уже может вызвать волну возмущения в интеллектуальных кругах. Ведь программа кинофестиваля часто формируется с учетом общемирового контекста и когда на сцене стоят артисты, терпящие или даже оправдывающие колониальные нарративы России, это не может оставаться без внимания.

Отметим, Сергей Лозница – украинский кинематографист белорусского происхождения, который в 2022 году был исключен из рядов Украинской киноакадемии из-за публичных заявлений, которые, по мнению многих артистов и критиков, созвучны с российскими имперскими нарративами. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Лозница заявил, что выступает против "отмены русской культуры", и таким образом фактически принял сторону концепции "единого культурного пространства", которую Кремль активно продвигает на Западе.

Ранее OBOZ.UA писал, что такая позиция вызвала острую реакцию в украинской культурной среде. Писательница Оксана Забужко неоднократно отмечала, что Лозница отказывается признавать украинскую культуру как полноценную отдельную целостность, настаивая на том, что она является "частью великой русской". "Миссия – спасти в якобы родной ему Украине русскую культуру, потому что украинская культура, мол, слишком "маленькая и провинциальная" (с) для отдельной страны, и без российской Украина вконец одичает", – отмечала она.

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