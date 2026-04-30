'Очень странные дела: Рассказы из 85-го': стало известно, когда выйдет 2 сезон анимации от Netflix

С выхода спинофа "Очень странных дел", мультсериала "Рассказы из 85-го" прошло всего 5 дней, а Netflix уже объявил о его продолжении. И даже сообщил, что новые серии выйдут уже этой осенью.

Как пишет блог Tudum, "Очень странные дела: Рассказы из 85-го" стартовал на седьмой позиции в топ-10 Netflix, застолбив за собой место среди 15 самых успешных запусков анимационных сериалов платформы. В то же время оригинальное шоу достигло отметки в 1,5 миллиарда суммарных просмотров всех пяти сезонов.

Шоураннер Эрик Роблес, который производит сериал через анимационную студию Flying Bark Productions ("А что если...?"), объясняет, что каждый сезон "Рассказов" не является изолированным, они тесно переплетены друг с другом. И уже осенью нарисованные Одиннадцатая (озвученная Бруклин Дейви Норстедт), Майк (Лука Диас), Уилл (Бенджамин Плессала), Дастин (Брэкстон Куинни), Лукас (Элиша "EJ" Уильямс), Макс (Джоли Хуанг-Раппапорт) и Никки (Одесса Э'Зайон) столкнутся с новой опасной угрозой. Следующее приключение станет продолжением предыдущего – которое легло в основу первого сезона.

"Мы в восторге от возможности вернуться в зиму 85-го во втором сезоне. Клуб расследователей Хокинза снова в деле, а из заброшенных серебряных рудников города возникла новая паранормальная угроза. Мне не терпится, чтобы фанаты узнали, куда эта сущность и таинственный синий цветок, который мы в последний раз видели цветущим в Изнанке в конце первого сезона, приведут наших юных героев", – поделился Роблес.

Вместе с Роблесом исполнительными продюсерами "Рассказов из 85-го" выступают авторы оригинальных "Очень странных дел" Росс и Мэтт Дафферы. А также их партнерка Хилари Ливитт, Шон Леви с и Дэн Коэн. Точной даты премьеры у второго сезона анимационного шоу пока нет.

