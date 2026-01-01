'Очень странные дела' 5 сезон 8 серия: что показали в финале самого успешного сериала Netflix и почему все обсуждают внешность Одиннадцать

1 января на стриминговом сервисе Netflix вышел последний эпизод 5-го и завершающего сезона научно-фантастического проекта "Очень странные дела". 8 серия самой успешной ленты компании, получившая название The Rightside Up ("Возвращение на свои места"), длится 2 часа и 8 минут и в конце концов позволяет зрителям узнать, чем завершилась напряженная история.

Авторы проекта Мэтт и Росс Дафферы сделали финал насыщенным большим количеством событий, некоторые из которых могут стать досадной неожиданностью для фанатов, поскольку не все главные персонажи остались в живых после решающего боя с Векной. OBOZ.UA расскажет, что показали в последней серии "Очень странных дел".

События в восьмом эпизоде ленты разгораются как кульминация всех пяти сезонов. Главные герои в конце концов воплощают в жизнь план, который должен помочь им раз и навсегда уничтожить Векну. Одиннадцать объединяется с Калли и Макс внутри разума злодея, тогда как Джим Хоппер и Мюррей Бауман готовят взрывчатку, чтобы полностью уничтожить Изнанку. В это время Стив, Нэнси и другие члены команды попадают в Бездну, чтобы спасти детей, которых украл главный антагонист.

Во время ожесточенной битвы выясняется, что Векна полностью объединился с Пожирателем Разума, благодаря чему стал намного сильнее. Тогда главным героям становится понятно, что Уилл может сыграть решающую роль в схватке, ведь до сих пор имеет связь с злодеем. Парню удается ослабить Векну, после чего Джойс Байерс отрубила ему голову. Команде удалось уничтожить и Пожирателя Разума.

Однако победа над антагонистом не обошлась для главных героев без потерь. Калли погибла из-за выстрела американского солдата в Изнанке, когда пыталась спасти друзей.

Кульминацией финального эпизода "Очень странных дел" становится момент, когда герои активируют бомбу, чтобы разрушить Изнанку. Однако и это событие завершилось хеппи-эндом не для всех. Одиннадцать остается в Изнанке во время взрыва, чтобы закрыть портал между мирами и спасти друзей.

По завершении всех событий зрители видят, как сложилась судьба главных героев спустя 18 месяцев после победы над Векной. Майк, Лукас, Макс, Дастин и Уилл оканчивают среднюю школу, после чего планируют идти разными жизненными путями. Хоппер делает предложение Джойс, и они задумываются над тем, чтобы строить жизнь за пределами Хокинса. А вот Стив, Робин, Нэнси и Джонатан дают обещание друг другу навсегда оставаться друзьями, несмотря на расстояние.

Казалось бы, в истории поставлена точка, однако Майк выдвинул неожиданную теорию относительно судьбы Одиннадцать. Он предположил, что девушка лишь инсценировала свою гибель, а на самом же деле смогла сбежать и наслаждается жизнью.

Почему внешность Одиннадцать стала поводом для бурного обсуждения

Во время просмотра пятого сезона "Очень странных дел" фанаты заметили, что внешность актрисы Милли Бобби Браун, сыгравшей Одиннадцать, изменилась. Как отмечали некоторые зрители, лицо артистки стало более массивным и она выглядит старше своего реального возраста. Из-за этого появились предположения, что звезда могла слишком увлечься "инъекциями красоты" или даже сделать пластическую операцию.

Стоит отметить, что такие слухи вокруг Милли Бобби Браун появляются не впервые. Когда-то она даже говорила, что из-за хейта пережила депрессию, поэтому призвала людей отстать от ее внешности.

"По какой-то причине люди не могут взрослеть вместе со мной. Вместо этого они ведут себя так, будто я должна оставаться замороженной во времени. А поскольку я этого не делаю, теперь я стала мишенью", – говорила актриса.

Успех "Очень странных дел"

На данный момент научно-фантастический сериал является самым успешным проектом стримингового сервиса Netflix. Начиная с момента премьеры в 2016 году лента "Очень странные дела" добавила 1,4 миллиарда долларов к валовому внутреннему продукту Соединенных Штатов Америки. Кроме того, за это время проект создал более 8 тысяч рабочих мест.

Как подсчитал Netflix, количество просмотров всех сезонов "Очень странных дел" превысило 1,2 миллиарда. Более того, шоу возглавило рейтинг самых популярных сериалов компании.

А вот пятый сезон "Очень странных дел" установил отдельный рекорд. За первые пять дней после премьеры он собрал 59,6 миллиона просмотров, что является самым высоким показателем среди англоязычных проектов в истории Netflix.

