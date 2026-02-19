Новый сезон 'Клиники': появились отзывы на продолжение известного сериала

Новость о возвращении сериала "Клиника" с новым сезоном спустя 16 лет после его закрытия вызвала у фанатов противоречивые чувства. С одной стороны приятно было ожидать новой встречи с любимыми героям, с другой – такие проекты удаются нечасто.

И вот за несколько дней до премьеры дебютного эпизода возрожденного ситкома его показали критикам. Отзывы собрало издание Collider. И они обнадеживают.

Попытка возродить "Клинику" стала уже не первой в истории шоу. Девятый сезон, который вышел в 2009 году и заменил основных героев новыми стажерами, стал настоящим провалом, после чего шоу окончательно закрыли.

Однако спустя 16 лет сценарист Билл Лоуренс вернулся с 10-м сезоном, который исправляет ошибки прошлого. Главный успех ревайвла – участие всей оригинальной команды. Зак Брафф и Дональд Фейсон настолько естественно возвращаются к образам Джей Ди и Терка, что кажется, будто они никуда и не уходили. Джуди Рейес (Карла) снова руководит медсестринским постом, Сара Чок (Эллиот) все еще берет недосягаемые децибелы, а Джон К. Макгинли в роли доктора Кокса выдает тирады, такие же острые как в первом сезоне. Даже второстепенные герои на месте: сумасшедший Хуч и Тодд в своей неизменной бандане. Несмотря на некоторые морализаторские вставки, присущие 2026 году, сердце "Клиники" в новом сезоне бьется мощно.

Химия старого состава как залог успеха

Поскольку сериал завершился в 2010 году, когда всем главным героям было в районе 30 с небольшим, вернулись они уже пятидесятилетними. И авторам удалось дать героям постареть аутентично, сохранив комедийную энергию. Хотя попытки Джей Ди и Терка выполнить фирменный трюк "Орел" под треск собственных колен могли превратить шоу в сплошной набор шуток о старости, сериал вовремя останавливается.

Да, здесь есть сюжетные линии о смене поколений: например, Эллиот называет интерна Тош "доктором Селфи" из-за постоянно включенного телефона. Это выглядит несколько прямолинейно, но критики отмечают, что шоу не злоупотребляет юмором в стиле "бумеры против зумеров". Главные герои остаются такими же смешными, как и раньше.

Введение новых врачей, которые принадлежат к поколению Z, было неизбежным, но в этот раз авторы учли опыт 9-го сезона. Теперь новички работают под присмотром "старожилов" и не перетягивают внимание на себя. Дашана, хирургическая интерн, выглядит способной и мотивированной, а ее отношения с ментором Терком обещают ту динамику, которой хирургическому отделению не хватало в оригинале. Зато Ашер, британский интерн Джея Ди, несколько теряется из-за слабой сюжетной линии, построенной на акценте и культурных недоразумениях. Большинство историй новичков привязаны к взаимодействию с основной командой, что помогает им органично вписаться во вселенную сериала.

Баланс между ностальгией и современностью

Как и любое возрождение, 10-й сезон "Клиники" ставил себе задачу сочетать фирменный юмор с современными реалиями. Многие старые шутки – о внешности женщин или копирование Джеем Ди манер Терка – сегодня выглядят неуместными. Сценаристы решили этот вопрос открыто: герои сами отмечают, что больше не могут так себя вести. Например, Тодд теперь просит "дать пять по согласию" и посещает курсы этического поведения. Часто после шутки кто-то из персонажей сразу вмешивается с комментарием, что не всегда идет на пользу юмору, но сохраняет дух шоу.

Ванесса Байер присоединилась к касту в роли Сибби – специалиста по психическому здоровью, которую Джей Ди называет "полицией чувств". Ее персонаж часто служит для того, чтобы сдерживать выходки главных героев или адаптировать тон разговора под стандарты 2026 года. В первых эпизодах она выглядит скорее как преграда для абсурда, к которому мы привыкли. В оригинале такие персонажи, как адвокат Тед или доктор Келсо, пытались остановить хаос, но сами становились его частью. Сибби же держится в стороне, что порой тормозит динамику сцены.

Стиль, прошедший сквозь годы

Наиболее впечатляет то, что ревайвл сохранил уникальный стиль оригинала. Сюрреалистические вставки, музыкальные моменты и культовые фантазии Джея Ди никуда не исчезли. Они гармонично сочетаются с человеческой драмой. Пациенты остаются полноценными персонажами, а закадровый голос Зака Брафа по-прежнему добавляет сериалу философской глубины.

Кроме ностальгии, сериал комментирует современные проблемы здравоохранения: от заоблачных цен на лекарства до давления страховых компаний. Мы видим уязвимость героев: Терк плачет из-за рабочего стресса, а доктор Кокс ведет искренние разговоры со своим бывшим учеником. "Клиника" продолжает работать в "серых зонах" морали ради блага пациентов. Сцена, где Джей Ди пропускает праздничный ужин, чтобы обеспечить кого-то жизненно важными лекарствами – это именно то самопожертвование, которого мы ждем от этого шоу.

Задвинув оригинальный состав на второй план, 9-й сезон потерял ту химию, которая делала сериал особенным. 10-й сезон исправляет это, ставя Джея Ди, Терка, Эллиот и Карлу в центр сюжета. Их роль наставников подчеркивает главную тему шоу: никто не достигает успеха в одиночку. Знакомый ритм, тепло и дружба между актерами создают фундамент, благодаря которому новые герои выглядят уместно. Поэтому, по мнению критиков, Билл Лоуренс пошел лучшим из возможных путей – он напомнил зрителям об абсурде, искренности и дружбе, которые сделали "Клинику" культовой комедией.

