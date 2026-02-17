'История любви': о чем новый сериал от создателя 'Американской истории ужасов'

На американском телеканале FX и стриминге Hulu с 12 февраля стартовал новый сериал-антология "История любви" от продюсера Райана Мерфи. Именно он стоит за такими нашумевшими проектами, как "Хор", "Части тела" и культовая "Американская история ужасов".

Новый сериал от Мерфи будет посвящен знаковым романтическим союзам, их страстям и испытаниям. Героями первого сезона стали Джон Ф. Кеннеди-младший и его жена Кэролин Бессетт-Кеннеди, которых считали одной из самых влиятельных пар 1990-х годов. OBOZ.UA рассказывает, почему именно о них рассказывает дебютный сезон и что говорят критики об уже вышедших эпизодах.

Где и когда смотреть

В США показ сериала проходит на телеканале FX. Также шоу можно посмотреть на стриминговых платформах Hulu и Disney+. Как и все проекты Райана Мерфи, "История любви" выходит с новым эпизодом один раз в неделю. Так 12 февраля были опубликованы первые три серии, далее они будут становиться доступными по одной до 26 марта, когда выйдет финальный эпизод.

О ком первый сезон "Истории любви"

Сын президента Джон Ф. Кеннеди с детства находился под пристальным вниманием медиа. А когда он в середине 1990-х закрутил роман с пиарщицей модного дома Calvin Klein Кэролин Бессет, то буквально не сходил с первых полос. За отношениями пары внимательно следили журналисты и папарацци, а их совместные выходы мгновенно становились информационными поводами. Джона и Кэролин называли одной из самых стильных пар десятилетия: ее образы копировали, а вещи, в которых она появлялась, быстро становились хитами продаж.

История пары оборвалась трагически – супруги погибли в авиакатастрофе в июле 1999 года. Память о них и их союзе неоднократно становилась темой книг и публикаций. В сериале роль Кэролин досталась Саре Пиджон, а Джона играет Пол Келли – оба актера только начинают свою карьеру в Голливуде. В то же время образ Жаклин Кеннеди-Онасис воплощает настоящая звезда – Наоми Уоттс. Также в проекте задействованы Алессандро Нивола в роли Кельвина Кляйна и Сидни Леммон, которая играет сестру Кэролин – Лорен.

Почему шоу стоит смотреть

У "Истории любви" после выхода сформировались неплохие оценки и от зрителей, и от критиков. Так на сервисе Rotten Tomatoes киноманы после трех эпизодов дали ему рейтинг 84%, а профессионалы – 76%. На агрегаторе IMDb сериал пока имеет 7,6 балла.

В своих рецензиях критики указывают, что Райану Мерфи удалось удержать баланс между гламурной картинкой 90-х и глубокой психологической драмой. Рецензенты хвалят актеров за то, что они передают глубину своих персонажей, не сводя их к героям светской хроники. Так Кэролин Бессетт показана не просто как икона стиля, а как женщина, задыхающаяся под давлением публичности, а Джон Кеннеди-младший – как человек, обремененный наследием своей фамилии. Визуальная часть и работа художников по костюмам традиционно для проектов Мерфи получили самые высокие баллы за точное воспроизведение атмосферы Нью-Йорка девяностых.

В то же время некоторые обозреватели отмечают, что сериал местами слишком погружается в "мыльную оперу", несколько романтизируя токсичные аспекты отношений пары. Однако большинство сходится во мнении, что "История любви" успешно разрушает миф об "американской королевской семье", как называли супругов. Зато показывает трагедию двух людей, чья частная жизнь стала частью массовой культуры. Особенно отмечают темп повествования, который постепенно нагнетает ощущение неизбежной катастрофы, которая уже известна зрителю из истории.

