Новые криминальные сериалы: подборка для осенних вечеров

Долгие осенние вечера – время просмотра увлекательных сериалов. А что может быть более увлекательным, чем хорошая криминальная история.

Vogue.ua собрал подборку из пяти новых телепроектов в этом жанре. Некоторые из них полностью вымышленные, а некоторые – основаны на реальных событиях. В любом случае, вы настолько погрузитесь в сюжет этих шоу, что точно отвлечетесь от собственных переживаний.

"Задание", HBO

Место действия сериала – пригород Филадельфии, где продолжается противостояние криминального мира и ФБР. В центре сюжета – агент Том в исполнении Марка Руффало. Вместе со свое группой следователей он должен вывести на чистую воду преступную сеть. Возглавляет группировку мужчина, который кажется абсолютно адекватным. Тем не менее, он скрывает страшные секреты. Зрителям предлагается классическое противостояние правоохранителей и местной мафии в американской атмосфере.

"Черный кролик", Netflix

Конечно, главная прелесть сериала – это Джуд Лоу, который возглавляет каст. Впрочем, рейтинг шоу указывает, что хорошо постарался при его создании не только он. История "Черного кролика" рассказывает о рестораторе Джейке и его брате Винсе, который возвращается в семью не сам. За ним тянутся темное прошлое, долги и криминальные связи. Все это не может не привлечь опасные ситуации и рискованные испытания для обоих братьев.

"Флорентийское чудовище", Netflix

В течение почти двух десятилетий неизвестный убийца забирал жизни влюбленных пар вблизи Флоренции. На месте преступления всегда находили только тела погибших и гильзу от пули. За жестокость маньяк получил прозвище "Чудовище". Сериал базируется на реальных событиях. Он дает ответ, удалось ли вообще следствию когда-нибудь выяснить, кто стоял за этими убийствами?

"Король Талсы", Paramount+

Сериал стартовал в 2022 году, а недавно вышел его третий сезон. Главную роль в шоу играет Сильвестр Сталлоне. Его герой выходит на свободу после 25 лет в тюрьме. И криминальный босс отправляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы восстановить там свой преступный бизнес. Герою придется учиться жить в новой реальности, строить авторитет среди местных мафиози и находить общий язык с незнакомым окружением.

"Порядочный человек", HBO

Кардиохирург Павел — образец воспитанности и принципиальности. Это имидж рушится, когда он делает роковой необдуманный шаг. После этого в его жизни начинается кризис моральных ориентиров и сомнения в справедливости всего мира, его поглощают тяжелые размышления, заставляющие и зрителя искать ответы на непростые экзистенциальные вопросы.

