Что посмотреть на Хэллоуин: три страшных, но увлекательных фильма

Ежегодно Хэллоуин становится поводом не только для тематических вечеринок, но и для кино-марафона. Традиционные хорроры постепенно сменяются фильмами, где важнее становятся атмосфера, сюжет и эмоциональная глубина. У

В этом году эксперты рекомендуют три разные истории: мистическую драму о ведьмах, психологический сериал об одержимости и темную сатиру о человеческих слабостях. Хэллоуин – прекрасная возможность совместить осенний уют с дозой адреналина.

"Практическая магия" (Practical Magic, 1998)

Режиссер: Гриффин Данн.

В ролях: Сандра Буллок, Николь Кидман, Дайан Уист, Стокард Ченнинг.

Если хочется почувствовать дух осени без криков и крови – этот фильм идеален. Две сестры, Салли и Джиллиан, рожденные в семье ведьм, живут под бременем древнего проклятия: каждый мужчина, которого они полюбят, обречен на смерть.

"Практическая магия" – не классический хоррор, а мистическая мелодрама о сестринстве, принятии себя и силе любви. Атмосфера 90-х, музыка и осенние цвета делают эту ленту идеальной для домашнего просмотра. Кстати, продолжение ожидается в 2026 году.

"Экзорцист" (The Exorcist, сериал, 2016–2018)

В ролях: Альфонсо Эррера, Бен Дэниелс, Джон Чо.

Все знают культовый фильм 1973 года, но не все видели его сериальное продолжение. Сюжет разворачивается вокруг семьи Ранс из Чикаго, где дочь охватывают тревожные проявления одержимости. Двое священников – один молодой и верующий, другой циничный и опытный – вступают в борьбу не только с демоном, но и с собственными сомнениями.

Во втором сезоне история переносится на отдаленный остров, где опекун нескольких детей начинает подозревать, что в их доме поселилось нечто нечеловеческое.

Сериал сочетает психологический триллер и классический хоррор, не теряя эмоциональной глубины. Несмотря на критическое признание (100% на Rotten Tomatoes за второй сезон), проект закрыли после 20 серий. Но те, кто его видел, называют "Экзорциста" одним из самых недооцененных сериалов своего времени.

"Меню" (The Menu, 2022)

Режиссер: Марк Милад.

В ролях: Рэйф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Николас Холт.

Этот фильм – идеальный выбор для тех, кто любит темные, ироничные истории, где смех граничит с ужасом. На отдаленный остров прибывает группа состоятельных гостей, приглашенных на "эксклюзивный ужин" от знаменитого шеф-повара. Но каждое блюдо на этом дегустационном меню имеет цену – не только в долларах.

"Меню" – это черная комедия, триллер и социальная сатира. Рэйф Файнс создает жуткий, почти гипнотический образ кулинарного фанатика, тогда как Аня Тейлор-Джой противостоит этой системе с холодной уверенностью.

Фильм высмеивает культ роскоши, фальшивый элитаризм и навязчивое стремление к "идеальности". После финальной сцены вы гарантированно останетесь с удивительным сочетанием ужаса и удовольствия.

