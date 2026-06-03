Новинки и продолжения старых хитов: какие сериалы выйдут в июне

Нынешний июнь будет не слишком богат на сериальные премьеры Однако скучать любителям шоу разных жанров все же не придется, ведь впереди – долгожданные новинки.

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Об абсолютно новых проектах, которыми будет богата первая половина июня, и громких продолжениях – их ожидаем с середины месяца, рассказало издание ITC. Вот что стоит записать в свой график, если вы любите увлекательные сериалы.

Не годятся для работы

Дата выхода: 2 июня

Платформа: Hulu

Сюжет сосредотачивается на периоде жизни после завершения обучения, когда молодым людям приходится определяться с будущим. В центре – пятеро амбициозных двадцатилетних друзей из Мюррей-Хилл, которые погружаются в работу, стремясь построить карьеру и одновременно наладить личную жизнь. Премьера на Hulu состоится 2 июня: сразу станут доступны три серии, а далее новые эпизоды будут выходить каждую неделю – до финала 23 июня.

Свидетель

Дата выхода: 4 июня

Платформа: Netflix

Трехсерийная драма воспроизводит события вокруг убийства Рэйчел Никелл в 1992 году на Уимблдон-Коммон. История разворачивается через борьбу ее партнера Андре, который пытается защитить их двухлетнего сына Алекса – единственного свидетеля трагедии. Сериал сочетает две перспективы – расследования преступления и опыт семьи, которая переживает последствия потери. В основе сюжета – реальные события, а также воспоминания самого Алекса и его отца Андре Ганскомба. Премьера всех серий состоится 4 июня на Netflix.

Мыс страха

Дата выхода: 5 июня

Платформа: Apple TV+

После освобождения из тюрьмы опасный преступник Макс Кэди решает поквитаться с супругами адвокатов, которые защищали его много лет назад, но скрыли доказательства, которые могли изменить приговор. Это уже третья экранизация романа "Кати" (1957) Джона Д. Макдональда – после фильмов 1962 года Дж. Ли Томпсона и версии Мартина Скорсезе, которая увидела свет в 1991-м. В новой адаптации роль Кэди исполнил Хавьер Бардем. Сериал будет состоять из десяти серий и стартует 5 июня с двух эпизодов, после чего новые будут выходить еженедельно до 31 июля.

Элис и Стив

Дата выхода: 8 июня

Платформа: Hulu

Дружеские отношения Элис и Стива, которые длились более двадцати лет, оказываются под угрозой, когда Стив начинает роман с дочерью Элис. Проект уже успел заявить о себе на фестивале Canneseries, где получил три награды, включая награду за лучший сериал. Все шесть эпизодов появятся одновременно 8 июня на Hulu и Disney+.

Я тебя найду

Дата выхода: 18 июня

Платформа: Netflix

Главный герой Дэвид Берроуз отбывает наказание за убийство собственного сына, которого, как он считал, потерял навсегда. Но неожиданно появляется информация, что мальчик может быть живым. Это еще одна адаптация произведения популярного автора детективов Гарлана Кобена для Netflix. На этот раз основной сценария стал его роман 2023 года. Сам писатель выступил исполнительным продюсером, а главную роль сыграл Сэм Уортингтон. Премьера – 18 июня.

Шугар, 2 сезон

Дата выхода: 19 июня

Платформа: Apple TV+

Частный детектив Джон Шугар берется за новое непростое задание – найти пропавшего старшего брата перспективного боксера из Лос-Анджелеса. В то же время он не оставляет личных поисков своей младшей сестры, пропавшей много лет назад, и вынужден снова сталкиваться с болезненным прошлым. В процессе расследования герой наталкивается на масштабный заговор и оказывается перед моральным выбором. Второй сезон сериала с Колином Фарреллом стартует 19 июня, новые серии будут выходить каждую неделю до 7 августа.

Дом дракона, 3 сезон

Дата выхода: 21 июня

Платформа: HBO

Третий сезон продолжит события книги "Огонь и кровь" Джорджа Мартина и сосредоточится на гражданской войне в Вестеросе – Танке драконов. Если первый сезон показывал предпосылки конфликта, а второй воспроизводил его начало с масштабными битвами, то новые серии будут развивать эту борьбу дальше. История не завершится на этом сезоне – создатели планируют завершить историю после четвертой части.

Агентство, 2 сезон

Дата выхода: 21 июня

Платформа: Paramount+

Во втором сезоне агент ЦРУ под прикрытием по прозвищу Марсианин оказывается перед сложным выбором: его возлюбленную Самию арестовывают в Судане по политическим причинам, и он готов пойти на крайности, чтобы ее спасти. Ради этого герой погружается в еще более опасный мир шпионажа, где приходится рисковать всем, включая собственную лояльность. Все десять серий второго сезона выйдут одновременно 21 июня на Paramount+.

Аватар: Последний защитник, 2 сезон

Дата выхода: 25 июня

Платформа: Netflix

После событий в Северном Племени Воды Аанг вместе с друзьями продолжает путь к завершению столетней войны. Их ждет новое задание – найти наставницу по магии земли Тоф Бейонг, чтобы овладеть еще одной стихией и подготовиться к противостоянию Властелину Огня Озаю. Второй сезон игровой адаптации культового мультсериала обещает быть более мрачным и масштабным: герои взрослеют, а вызовы становятся сложнее.

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