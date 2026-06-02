Какие фильмы выйдут в июне: топ 10 новинок

С июня в большом кино стартует летний сезон блокбастеров, поэтому студии приберегают на это время фильмы, которые могут хорошо развлечь аудиторию. В этом году мы увидим и новую фантастику от Стивена Спилберга, и возвращение "Очень страшного кино" вместе с "Историей игрушек", а в супергеройском мире – сольник кузины супермена.

Чем нас порадует начало лета, разбирался OBOZ.UA. Все эти ленты выйдут в кинотеатрах Украины в ближайшие недели.

Очень страшное кино

Дата премьеры: 4 июня

Любая успешная хоррор-франшиза рано или поздно доходит до перезапуска – этим летом такая участь постигнет и пародийное "Очень страшное кино". Это уже шестая часть культового комедийного проекта от братьев Вайанс, в которой снова соберется значительная часть актеров из первых фильмов. К тому же это первый релиз серии с 2013 года, поэтому авторы накопили немало актуального материала для шуток – от "M3GAN" и "Тихого места" до "Прочь" и "Грешников".

Грязные деньги

Дата премьеры: 4 июня

Сюжет разворачивается вокруг засекреченного подразделения элитных оперативников, которые привыкли тихо влиять на глобальные события. Их новая миссия – коррумпированный диктатор, спрятавший огромное состояние, и команда должна их конфисковать. Однако безупречный план быстро дает сбой, провоцируя ряд хаотичных и опасных ситуаций. Режиссером выступил Гай Ричи, а среди актеров – Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес, Кристофер Хивью, Розамунд Пайк и другие.

Повелители Вселенной

Дата премьеры: 4 июня

Фильм основан на популярной линейке игрушек компании Mattel. По сюжету, после многих лет забвения легендарный Меч Силы возвращает принца Адама на Этернию, где он узнает, что планета страдает от тирании Скелетора. Чтобы остановить угрозу, которая может охватить всю Вселенную, он должен объединиться с союзниками – Тилой и Дунканом, известным как Человек-оружейник. Принятие своей судьбы и превращение в Хи-Мена становится его единственным шансом спасти мир. Режиссером стал Трэвис Найт, известный по "Кубо и легенда самурая" (2016) и "Бамблби" (2018). Главную роль исполнил Николас Голицын, также в фильме снялись Камила Мендес, Элисон Бри, Джаред Лето, Идрис Эльба, Морена Баккарин.

День истины

Дата премьеры: 10 июня

Стивен Спилберг уже не раз обращался к теме пришельцев – от "Инопланетянина" до "Близких контактов третьей степени". В новой ленте он снова поднимает этот вопрос, намекая, что внеземные существа могут быть среди людей. Главный герой в исполнении Джоша О'Коннора – специалист по кибербезопасности, который стремится раскрыть тайну о чужепланетных пришельцах, которая скрывалась десятилетиями. Вместе с ним в фильме появятся Эмили Блант, Ив Хьюсон, Колман Доминго, Уайатт Расселл и Колин Ферт, который предстанет в необычном амплуа антагониста.

Обсессия

Дата премьеры: 10 июня

Главный герой, отчаянно влюбленный, решает воспользоваться загадочной "Вербой одного желания", чтобы завоевать сердце девушки. Его желание осуществляется, но очень быстро он понимает: за это придется заплатить высокую цену. Фильм стал неожиданным хитом – при бюджете менее чем $1 млн (по некоторым данным около $750 тыс) он собрал $148 млн в прокате. Картина получила восторженные отзывы критиков и высокие оценки зрителей, что лишь подтверждает ее популярность.

История игрушек 5

Дата премьеры: 18 июня

Новая часть культовой франшизы расскажет о противостоянии классических игрушек с современными технологиями. Любимые герои Pixar возвращаются, чтобы соревноваться за внимание Бонни, которая теперь увлеклась новым гаджетом – планшетом Лилипад. Пока Джесси, Базз и Рекс пытаются не потерять значение, остается надеяться, что Вуди найдет способ разрешить ситуацию.

Медвежий капкан

Дата премьеры: 18 июня

Манко Капак мечтает оставить дела, продать свой клуб и наслаждаться жизнью вместе с любимой. Однако неожиданное ограбление меняет все, втягивая его в противостояние криминальных группировок. Оказавшись в опасной ловушке, он вынужден искать выход, чтобы спастись. Фильм создан по роману Strip писателя Томаса Перри, а главную роль исполнил Рассел Кроу.

Он безумный

Дата премьеры: 18 июня

Сюжет рассказывает об отце, который бросается в отчаянную борьбу с торговцами людьми после похищения дочери. Вместе с союзником, который также ищет близкого человека, он готов противостоять любому. Фильм подается как проект от создателей "Рейда", а на постере даже упоминают о "лучшем мордобое" со времен этой франшизы. В ленте также появятся актеры Джо Таслим и Яян Рухиян.

Супергерл

Дата премьеры: 25 июня

Кара Зор-Эл, кузина Супермена в исполнении Милли Алкок, ненадолго появилась в предыдущем фильме о Человеке из стали. Теперь она получит собственную историю. Отшельническая героиня вынуждена действовать, когда межгалактический враг отравляет ее пса Крипто. Это станет шансом проверить, способна ли она самостоятельно вести новую вселенную DC вперед.

Соседи сверху

Дата премьеры: 25 июня

Отношения Джо и Анджелы переживают кризис, но приглашение соседей на ужин только обостряет ситуацию. Вечер быстро выходит из-под контроля, открывая неожиданные стороны каждого из героев. Фильм является англоязычной версией ленты Сеска Гея 2020 года. После премьеры на фестивале "Сандэнс" он получил положительные отзывы. Это третья режиссерская работа Оливии Уайлд, которая также снялась в фильме вместе с Сетом Рогеном, Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном.

