Netflix впервые отреагировал на безумную теорию фанатов о секретном финале 'Очень странных дел'

Стриминговый сервис Netflix официально опроверг популярную среди фанатов теорию о якобы скрытом финале сериала "Очень странные дела". Речь идет о предположении, что после выхода восьмого эпизода пятого сезона стриминговая платформа должна была выпустить тайный девятый эпизод 7 января, который бы кардинально изменил завершение истории.

В компании отметили: финал сериала является окончательным, а никаких дополнительных серий не планируется, пишут в E! News. Слухи получили название "Ворота соответствия" и активно распространялись в соцсетях после того, как часть зрителей заявила, что завершение пятого сезона выглядит "слишком аккуратным" для истории с таким масштабом и драматургией. На этом фоне фанаты предположили, что Netflix намеренно скрыл настоящее завершение истории и планирует неожиданный релиз дополнительной серии.

Утром 7 января компания фактически поставила точку в этих дискуссиях. В официальных аккаунтах "Очень странных дел" в соцсетях появилась четкая надпись о том, что все эпизоды сериала уже вышли. Таким образом платформа дала понять: история, какой ее увидели зрители, является завершенной и не будет иметь скрытого продолжения.

Несмотря на высокие оценки отдельных серий, общее настроение аудитории оказалось значительно сдержаннее, чем ожидали создатели. На IMDb 7 эпизод 5 сезона оказался среди хуже всего оцененных, тогда как на Rotten Tomatoes пятый сезон получил лишь 56% одобрения от зрителей, что перевело его в так называемую "гнилую зону".

Критика касалась прежде всего темпа повествования и драматургических решений. Зрители отмечали, что сериал потерял плотность сюжета, присущую первым сезонам, а значительная часть экранного времени тратилась на второстепенные линии, которые не двигали историю вперед. Отдельное раздражение вызывали затянутые эмоциональные сцены, которые, по мнению фанатов, не добавляли персонажам глубины, но замедляли развитие событий.

В то же время в Netflix подчеркивают, что завершение основного сериала не означает конец всей вселенной "Очень странных дел". 12 января на платформе выйдет документальный фильм-бэкстейдж "Последнее приключение", посвященный созданию пятого сезона. Кроме того, в разработке находится несколько спин-оффов, в том числе анимационный сериал "Очень странные дела: Рассказы 85-го", события которого будут разворачиваться между вторым и третьим сезонами.

Также готовится отдельный игровой сериал с новыми персонажами, новым городом и собственной мифологией. По словам Мэтта Даффера, этот проект частично ответит на некоторые вопросы, оставшиеся после финала, однако не будет продолжать историю ключевых героев оригинального шоу.

На этой почве возникла еще одна популярная теория – так называемый Cutgate. Ее сторонники считают, что Netflix и братья Мэтт и Росс Дафферы могли вырезать или существенно изменить часть материала финального сезона. В сети появилась петиция с требованием обнародовать удаленные сцены, а пользователи соцсетей начали детально анализировать монтажные разрывы, сцены из трейлеров, которые не попали в сериал, а также заявления актеров во время промотура, которые, по их мнению, не совпадают с финальной версией эпизодов.

Среди основных претензий – вероятное сокращение сюжетной линии Уилла Байерса, упрощенное раскрытие психологических травм персонажей, а также подозрения, что финал могли смягчить ради сохранения возрастного рейтинга. Фанаты также обращают внимание на технические детали, в частности упоминания в титрах о съемочных командах для сцен, которых в сериале так и не показали.

OBOZ.UA писал, что показали в финальном эпизоде 5 сезона "Очень странных дел". 8 серия самой успешной ленты Netflix, получившая название The Rightside Up ("Правильная сторона"), длится 2 часа и 8 минут.

