9 серии 'Очень странных дел 5' не существует: почему фанаты строили конспирологические теории

Финал пятого сезона "Очень странных дел" стал одним из самых обсуждаемых сериальных событий последних лет. Но вместо точки в истории для части фанатов он превратился в начало новой загадки. В соцсетях быстро распространилась теория о якобы тайной девятой серии, которую Netflix должен был выпустить незаметно.

Сторонники заговора внимательно разбирали каждый кадр, ища "доказательства" фальшивого финала. Однако реальность оказалась значительно прозаичнее: никакой дополнительной серии не существует, информирует Variety.

Откуда взялась теория о "секретной серии"

Конспирологическая версия, получившая в сети название Conformity Gate, активно распространялась прежде всего в TikTok и на Reddit. Ее сторонники утверждали, что братья Дафферы скрыли еще один эпизод, который якобы должен был перечеркнуть события финала. Согласно этой версии, Генри/Векна на самом деле не был побежден, а весь финал – лишь иллюзия, созданная им для героев и зрителей.

Несмотря на отсутствие каких-либо официальных анонсов, фанаты были убеждены: Netflix просто ждет подходящего момента для "сюрпризного" релиза.

"Доказательства", которые нашли фанаты

Сторонники теории Conformity Gate приводили целый ряд аргументов:

Костюмы: выпускные мантии героев были оранжевыми, хотя цвета школы Хокинса – зеленый и желтый.

Массовка: некоторые статисты носили очки, похожие на те, что были у Генри/Векна.

Декорации: внимательные зрители заметили, что дверная ручка в подвале дома Уилеров в финале якобы расположена с другой стороны.

Реквизит: в сцене-эпилоге кассетные ленты, по утверждению фанатов, были сложены так, что азбукой Морзе читалось сообщение "U DID NOT STOP ME" – "Ты меня не остановил".

Все это воспринималось как "сигналы", оставленные авторами намеренно.

Видео с часами и дата 7 января

Новую волну обсуждений вызвало видео с официального TikTok-аккаунта сериала, где учитель Кларк стоит перед часами, показывающими 1:07. Сторонники заговора расценили это как зашифрованное сообщение: мол, девятая серия выйдет 7 января в 20:00 по восточному времени США, именно тогда, когда ранее выходили серии сезона.

На самом деле в соцсетях Netflix в это время четко отмечалось: "Все серии "Очень странных дел" уже доступны для просмотра".

Реакция Netflix и братьев Дафферов

Хотя Netflix официально не комментировал каждую отдельную теорию, создатели сериала в конце концов прямо опровергли слухи.

Комментируя Google-документ, в котором фанаты якобы собрали "вырезанные сцены", Мэтт Даффер заявил: "Очевидно, что это не настоящая вещь".

А Росс Даффер добавил: "Я не думаю, что во всем сезоне есть хотя бы одна вырезанная сцена".

Мэтт Даффер также объяснил, почему подобные теории вообще возникают: "Сериал стал настолько масштабным, что в интернете появляется просто невероятное количество дезинформации. Ее так много, что нам пришлось бы часами опровергать то, чего никогда не было".

Почему фанаты не хотели принимать финал

Пятому сезону "Очень странных дел" пришлось завершать историю, которая длилась годами. Для части аудитории финал означал прощание с любимым миром, и именно это стало почвой для конспирологии.

Но несмотря на все знаки, подсказки и "тайные коды", ответ остается простым: девятой серии пятого сезона не существует, а финал именно тот, который задумали авторы.

