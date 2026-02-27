Восстановление инфраструктуры и не только: Украина получит $41 млн от Японии

Япония приняла решение выделить Украине 6,2 млрд японских иен (примерно 41 млн долларов США) на первоочередные потребности в восстановлении. Речь идет об укреплении устойчивости критической инфраструктуры и поддержке социально значимых секторов.

Об этом 26 февраля проинформировала пресс-служба Министерства развития громад и территорий. На сайте ведомства сообщается, что наша страна получит эти средства в качестве грантовой помощи для реализации пятой фазы Программы экстренного восстановления.

Подробности о новом пакете финансовой поддержки

Программа экстренного восстановления реализуется в сотрудничестве с JICA (Японским агентством международного сотрудничества) с 2023 года. Минразвития выступает координатором проекта от имени правительства Украины и занимается координацией между японской стороной и конечными получателями: громадами, государственными или коммунальными предприятиями, учреждениями, ведомствами и тому подобное.

6,2 млрд японских иен будут распределены через JICA по четырем приоритетным направлениям:

муниципальная инфраструктура;

здравоохранение;

поддержка агросектора;

поддержка общественного вещания.

Соглашение (в форме обмена нотами) подписали глава Минразвития Алексей Кулеба и чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Масаши Накагоме.

"Это очередной шаг в укреплении нашего стратегического партнерства с Японией. Мы начинаем уже пятую фазу Программы экстренного восстановления, которая с 2023 года стала одним из наиболее эффективных инструментов оперативной поддержки наших общин.

Это соглашение открывает путь к финализации грантового соглашения с JICA, где будут четко детализированы проекты и закупки. Соглашение охватывает поддержку не только критической инфраструктуры, но и медицины и медиасферы – отраслей, которые являются фундаментом устойчивости нашего государства. Спасибо Правительству Японии за непоколебимую веру в Украину и системный подход к нашему восстановлению", – заявил Кулеба.

Что предшествовало

В рамках предыдущих фаз этого проекта Токио выделило всего 100 млрд японских иен. С тех пор общины, государственные учреждения и ведомства получили: спецтехнику для расчистки завалов, генераторы, оборудование и рельсы для восстановления железнодорожной инфраструктуры, модульные мосты, оборудование для водоканалов и технику для коммунальных предприятий, оборудование для гуманитарного разминирования, медицинское оборудование для региональных больниц, оборудование для образовательных учреждений и поддержки агросектора и тому подобное.

Как писал OBOZ.UA, ранее путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день отношения России и Японии сведены к нулю. По его словам, диалог между Токио и Москвой прервался по инициативе японской стороны.

