Не только 'Миссия невыполнима'. 5 фильмов, которые лучше всего раскрывают Тома Круза как актера

Голливудский актер Том Круз, наиболее известный продюсированием и съемками в серии фильмов "Миссия невыполнима", уже 43 года "крутится" в актерской тусовке. Впервые на экранах его увидели еще в 1981 году в малоизвестной картине "Бесконечная любовь", а теперь фанаты с нетерпением ждут выхода восьмой части франшизы всемирно известного приключенческого боевика.

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Том Круз имеет настолько молниеносную карьеру, что даже получил признание от принца Уэльского Уильяма. В частности, Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых голливудских актеров. 62-летняя звезда 3 июля отмечает свой день рождения, поэтому OBOZ.UA решил вспомнить самые яркие фильмы с его участием.

Человек дождя (1988)

Том Круз играет в фильме роль Чарли Бэббита, молодого и эгоистического бизнесмена, узнающего, что его отец, с которым он был в ссоре, умер и оставил все свое состояние в наследство второму сыну Реймонду, о существовании которого Чарли раньше даже не догадывался. Реймонд является аутистом с чрезвычайными математическими способностями, но с ограниченными социальными навыками, поэтому главный герой сначала видит в нем только средство получения наследства. Однако постепенно Чарли начинает понимать и ценить своего брата, что изменяет его отношение к жизни и окружающим людям.

С широко закрытыми глазами (1999)

Фильм основан на повести "Рассказ сна" австрийского писателя Артура Шницлера. В главных ролях снялись Том Круз (доктор Билл Гартфорд) и Николь Кидман (его жена Элис), которые в то время являлись супругами в реальной жизни.

Сюжет фильма разворачивается вокруг шокирующего открытия о глубоко скрытых желаниях и тайнах. После того как его жена Элис признается в том, что имела эротические фантазии о другом муже, Билл погружается в мир тайных сексуальных ритуалов и начинает переосмысливать свои собственные представления о верности.

Последний самурай (2003)

Сюжет разворачивается вокруг участвующего в Гражданской войне в США американского военного офицера Нейтана Олгрена, которого втянули в конфликт в Японии. Его задача – помочь правительству Японии подавить восстание самураев, выступающих против модернизации и западного влияния. В это время главный герой, которого играет Том Круз, начинает понимать и уважать культуру и кодекс чести самураев, меняя свои взгляды и обретая в этом новый смысл жизни.

Война миров (2005)

В фильме "Война миров" Том Круз и Дакота Феннинг играют роль отца Рэя Феррье и его дочь Рейчел, пытающихся спастись от инопланетян, прилетевших на Землю уничтожить людей.

Когда инопланетные машины начинают разрушать все на своем пути, Рэй берет на себя ответственность за спасение своих детей. Во время фильма он делает все возможное, чтобы защитить их и найти безопасное место.

К слову, с Дакотой Феннинг актер до сих пор имеет теплые отношения и уже 19 лет подряд дарит ее на день рождения один и тот же подарок.

Мир забвения (2013)

Лента повествует о далеком будущем, в котором Земля стала непригодной для жизни, и люди переселились за облака. Главные роли в фильме исполняют Том Круз, Ольга Куриленко, Морган Фриман и Андреа Райзборо.

Том Круз играет роль Джека Гарпера, одного из последних людей, оставшихся на Земле после того, как планета была уничтожена войной с инопланетянами. Действие фильма происходит в 2077 году, когда большинство человечества эвакуировано на Титан. Джек работает техником, обслуживающим дроны, защищающие огромные машины-собиратели ресурсов на опустошенной Земле. Тогда его начинают донимать сны с женщиной, которую он никогда в жизни не видел.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти лучших фильмах с актрисой Николь Кидман, обладательницей премий "Оскар", "Эмми" и "Золотой Глобус".

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