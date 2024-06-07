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19 лет подряд дарит то же самое. Партнерша Тома Круза по фильму раскрыла любопытный факт об актере

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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19 лет подряд дарит то же самое. Партнерша Тома Круза по фильму раскрыла любопытный факт об актере

Легендарный актер фильма "Миссия невыполнима" Том Круз имеет интересную традицию – он ежегодно отправляет один и тот же подарок своей 30-летней партнерше по фильму "Война миров" Дакоте Феннинг. Женщина на свой день рождения получает новую пару обуви уже 19-й год подряд.

Эта традиция зародилась с момента выхода "Войны миров" в 2005 году, когда Феннинг было всего 11 лет. Как пишет Daily Mail, дружеские отношения у них зародились после того, как Том Круз подарил тогдашней маленькой девочке ее мечту – телефон Motorola Razr.

19 лет подряд дарит то же самое. Партнерша Тома Круза по фильму раскрыла любопытный факт об актере

Однако именно в тот период Феннинг начала интересоваться каблуками, поэтому к основному подарку добавилась и обувь.

"Он всегда присылает мне то самое ежегодно после телефона. Я любила каблуки, когда была маленькой, и я уже могла носить маленькие взрослые туфли во время пресс-тура "Войны миров", поэтому я была очень рада их получить. И с того дня рождения он постоянно посылает мне обувь",вспомнила актриса в Шоу Келли Кларсон.

Она объяснила, что первым подарком от Тома Круза был именно телефон. "Мне исполнилось 11 во время съемок "Войны миров", когда мы работали вместе, и он подарил мне мой первый телефон на тот день рождения. Это была Motorola Razr", – поделилась она.

19 лет подряд дарит то же самое. Партнерша Тома Круза по фильму раскрыла любопытный факт об актере

В фильме "Война миров" Том Круз и Дакота Феннинг играли роль отца Рэя Феррье и его дочери Рэйчел, пытающихся спастись от инопланетян, которые прилетели на Землю уничтожить людей.

19 лет подряд дарит то же самое. Партнерша Тома Круза по фильму раскрыла любопытный факт об актере

Стоит отметить, что ежегодные подарки Дакоте Феннинг – не единственная традиция Тома Круза. Ранее в разговоре Mythical Kitchen звезда "Зеленой мили", "Фореста Гампа" и многих других легендарных кинокартин Том Хенкс рассекретил то, что ежегодно получает на Рождество кокосовый торт от Тома Круза. Актер посылает его особой группе друзей.

Такой же подарок получала и актриса Рози О'Доннел, о чем хвасталась в Instagram. "Мой Томми послал мне кокосовый торт! Мне нравится этот парень", – подписала она фото с аппетитным кокосовым десертом.

К слову, рецепт этого шедевра можно узнать по ссылке.

19 лет подряд дарит то же самое. Партнерша Тома Круза по фильму раскрыла любопытный факт об актере

Ранее OBOZ.UA писал, что Том Круз попал в тройку самых оплачиваемых актеров по версии журнала Forbes.

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