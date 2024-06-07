19 лет подряд дарит то же самое. Партнерша Тома Круза по фильму раскрыла любопытный факт об актере

Легендарный актер фильма "Миссия невыполнима" Том Круз имеет интересную традицию – он ежегодно отправляет один и тот же подарок своей 30-летней партнерше по фильму "Война миров" Дакоте Феннинг. Женщина на свой день рождения получает новую пару обуви уже 19-й год подряд.

Эта традиция зародилась с момента выхода "Войны миров" в 2005 году, когда Феннинг было всего 11 лет. Как пишет Daily Mail, дружеские отношения у них зародились после того, как Том Круз подарил тогдашней маленькой девочке ее мечту – телефон Motorola Razr.

Однако именно в тот период Феннинг начала интересоваться каблуками, поэтому к основному подарку добавилась и обувь.

"Он всегда присылает мне то самое ежегодно после телефона. Я любила каблуки, когда была маленькой, и я уже могла носить маленькие взрослые туфли во время пресс-тура "Войны миров", поэтому я была очень рада их получить. И с того дня рождения он постоянно посылает мне обувь", – вспомнила актриса в Шоу Келли Кларсон.

Она объяснила, что первым подарком от Тома Круза был именно телефон. "Мне исполнилось 11 во время съемок "Войны миров", когда мы работали вместе, и он подарил мне мой первый телефон на тот день рождения. Это была Motorola Razr", – поделилась она.

В фильме "Война миров" Том Круз и Дакота Феннинг играли роль отца Рэя Феррье и его дочери Рэйчел, пытающихся спастись от инопланетян, которые прилетели на Землю уничтожить людей.

Стоит отметить, что ежегодные подарки Дакоте Феннинг – не единственная традиция Тома Круза. Ранее в разговоре Mythical Kitchen звезда "Зеленой мили", "Фореста Гампа" и многих других легендарных кинокартин Том Хенкс рассекретил то, что ежегодно получает на Рождество кокосовый торт от Тома Круза. Актер посылает его особой группе друзей.

Такой же подарок получала и актриса Рози О'Доннел, о чем хвасталась в Instagram. "Мой Томми послал мне кокосовый торт! Мне нравится этот парень", – подписала она фото с аппетитным кокосовым десертом.

К слову, рецепт этого шедевра можно узнать по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал, что Том Круз попал в тройку самых оплачиваемых актеров по версии журнала Forbes.

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