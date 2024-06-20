Пять лучших фильмов из Николь Кидман, которые стоит посмотреть. Трейлеры

Легендарная артистка Николь Кидман неоднократно поражала поклонников своим искусным умением перевоплощаться в разных персонажей, появляясь в культовых мюзиклах, фильмах и сериалах. После исполнения первой роли в драме "Рождество Буша", она не прекращала свое развитие, поэтому стала обладательницей премий "Оскар", "Эмми" и "Золотой Глобус".

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Сегодня, 20 июня, одна из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда отмечает свой 57 день рождения. В связи с этим, OBOZ.UA подготовил подборку лучших кинолент, в которых Николь Кидман раскрыла себя как талантливая актриса.

"Догвилль"

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Драма, криминал

Страна производства: Дания, Швеция, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Италия

Продолжительность: 178 минут

Год: 2003

Режиссер: Ларс фон Триер

Фильм рассказывает историю жизни дочери известного мафиози, которая, спасаясь от опасных преступников, попала в небольшой городок Догвиль. Получив укрытие от местных, девушка выполняет все просьбы спасателей, за которые получает небольшую зарплату. Однако со временем жители поселения начали использовать ее трудолюбие, превратив беглянку в рабыню.

"Мулен Руж!"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Драма, романтика

Страна производства: США, Австралия.

Продолжительность: 127 минут

Год: 2001

Режиссер: Баз Лурманн

В фильме "Мулен Руж!" рассказывается история, произошедшая в одноименном парижском кабаре. Популярная, среди посетителей заведения, куртизанка Сатин привлекла своим волшебством внимание двух мужчин: бедного писателя и богатого герцога. Влюбленные поклонники борются за сердце женщины, используя все методы достижения своей цели.

"Другие"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Триллеры, Ужасы

Страна производства: США, Испания.

Продолжительность: 101 минута

Год: 2001

Режиссер: Алехандро Аменабар

Грейс Стюарт – мать двоих детей, которая решает переехать на остров Джерси, чтобы дождаться мужа с войны. Из-за неизлечимой аллергии сына и дочери на солнечные лучи, женщина приказала слугам закрыть все двери и окна, чтобы свет с улицы не проникал внутрь. Мать самостоятельно учила своих потомков, ограничивая контакт со сверстниками. Однако однажды девочка рассказала Грейс, что общалась в доме со странным мальчиком, живущим здесь со всей семьей. Мать считала историю обычной выдумкой, пока не начала замечать странные вещи, происходящие в их доме.

"Часы"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Драма, романтика

Страна производства: США, Великобритания

Продолжительность: 114 минут

Год: 2002

Режиссер: Стивен Далдри

Фильм "Часы" сочетает в себе историю трех женщин, переживающих те же дни, однако в разных временных промежутках. Первая героиня – писатель Вирджиния Вулф, начинающая создавать роман, описывая свои чувства и переживания на бумаге. Вторая – Лора Браун, женщина, читающая завершенное произведение, мечтая стать его персонажем. Третья – Клариса Вон, живой прототип главной героини романа, которая наслаждается жизнью.

"Умереть ради"

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Комедия, Драма, Криминал, Триллеры, Фэнтези

Страна производства: Канада, Великобритания, США

Продолжительность: 106 минут

Год: 1995

Режиссер: Гас Ван Сент

Фильм "Умереть ради" – история молодой девушки Сьюзан, мечтающей построить карьеру телезвезды. Первые шаги к достижению цели она делает, получив работу ведущей прогноза погоды. Параллельно с трудоустройством, женщина выходит замуж за Ларри, мужчину, мечтающего о спокойной семейной жизни. Избранник Сьюзан был против ее увлечением работой и пытался препятствовать планам. Женщина не была готова отказаться от своей цели, поэтому решила избавиться от любимого.

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