Названы лучшие криминальные мини-сериалы всех времен: топ-10

В последнее время мини-сериалы становятся все более популярными, чему в значительной степени способствует развитие стриминговых платформ. Они предлагают отличный способ рассказать законченную историю с четким финалом, не растягивая сюжет на множество сезонов.

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Причём особенно удачными получаются сюжеты, пересказывающие криминальные истории – от жутких преступлений в тихом пригороде до масштабных разборок наркокартелей. Многие из лучших проектов этого жанра являются экранизациями книг: это либо документальные расследования громких реальных дел, либо художественные истории, где личная жизнь персонажей тесно переплетается с преступлениями, в которые они оказались вовлечены. Издание Collider назвало десятку лучших таких шоу, которые полностью захватят ваше внимание.

Плач (The Cry, 2018)

В этом психологическом триллере и криминальной драме молодая мать Джоанна пытается привыкнуть к своему новому статусу, когда ее младенец внезапно исчезает во время поездки из Шотландии в Австралию. Основанный на одноименном романе Хелен Фицджеральд, сериал держит в напряжении до самого конца благодаря нелинейной структуре повествования, заставляющей постоянно сомневаться в увиденном и подозревать каждого – измученную Джоанну, её холодного и манипулятивного мужа или его мстительную бывшую жену.

Под знаменем небес (Under the Banner of Heaven, 2022)

История рассказывает о набожном детективе-мормоне Джебе Пайре, чье расследование жестокого убийства женщины и ее младенца раскрывает темное и насильственное прошлое религиозного движения и его влияние на современных экстремистов. Сценарий создан по мотивам документальной книги Джона Кракауэра, а сам сериал подкупает не только жутким преступлением, но и глубоким исследованием кризиса веры главного героя в исполнении Эндрю Гарфилда.

Ломка (Dopesick, 2021)

Основанный на документальном бестселлере Бет Мейси, этот сериал раскрывает опиоидный кризис в США с разных точек зрения: от лжи фармацевтической компании Purdue Pharma о безопасности "Оксиконтина" и манипуляций торговых представителей до человеческих трагедий и борьбы регулирующих органов. Проект поражает масштабом освещения корпоративного преступления, а звёздный актерский состав во главе с Майклом Китоном ещё глубже погружает зрителя в детали разрушения целых сообществ из-за фармакологической зависимости.

Невероятное (Unbelievable, 2019)

Сериал от Netflix, основанный на реальных событиях, рассказывает о подростке Мари, которую заставили отозвать заявление об изнасиловании и обвинили в ложном сообщении о преступлении, пока спустя три года две женщины-детективы не доказали ее правоту в ходе расследования серии аналогичных нападений. Эта высоко оцененная критиками драма делает акцент на травме потерпевшей, разоблачая фундаментальные недостатки правоохранительной системы, которая вновь травмирует жертв вместо того, чтобы их защищать.

Кэнди (Candy, 2022)

В основе сюжета – реальная история техасской домохозяйки Кэнди Монтгомери, которая в 1980-х годах имела роман с мужем соседки, а после разоблачения жестоко забила ее топором, но была оправдана судом на основании заявления о самообороне. Джессика Бил превосходно сыграла роль Кэнди, убедительно балансируя между образом доброжелательной матери и хладнокровной убийцы, а сам сериал удачно раскрывает тему давления общества на женщин, от которых требуют быть идеальными.

Гризельда (Griselda, 2024)

Биографическая драма от Netflix рассказывает о судьбе колумбийской "королевы наркобизнеса" Гризельды Бланко. Сбежав из Медельина в Майами с тремя детьми, она создала один из самых прибыльных наркокартелей в истории. София Вергара предстает в нетипичном для себя драматическом амплуа жестокой криминальной авторитетки, а сам сериал мастерски освещает тему самоутверждения женщин в суровом мужском мире через параллельные сюжетные линии Гризельды и полицейской Джун Хокинс.

Друг семьи (A Friend of the Family, 2022)

Основанный на реальных событиях и созданный при участии самой пострадавшей Джан Броберг в качестве сопродюсера, этот сериал рассказывает жуткую историю о том, как близкий друг семьи в течение 1970-х годов несколько раз похищал их несовершеннолетнюю дочь. Проект служит предупреждением об изолированности и манипуляциях, а актер Джейк Лейси с пугающей точностью воссоздал образ привлекательного социопата, способного легко завоевать доверие целой семьи.

Юность (Adolescence, 2025)

Четырехсерийный мини-сериал от Netflix рассказывает о 13-летнем Джейми Миллере, задержанном по подозрению в убийстве одноклассницы. Отец мальчика – детектив, а психолог отчаянно пытаются понять, что произошло. Уникальность проекта заключается в том, что каждый эпизод снят одним непрерывным кадром, что создает невероятное ощущение погружения и напряжения в этой тревожной истории о причинах подросткового насилия.

Острые предметы (Sharp Objects, 2018)

Экранизация дебютного романа Джиллиан Флинн рассказывает о журналистке Камилле, которая возвращается в родной городок для расследования убийств двух девочек. И здесь ей приходится столкнуться со своими давними психологическими травмами и сложными отношениями с матерью. Сериал HBO завоевал успех благодаря атмосферному раскрытию тайн американской провинции и убедительной игре актрис Эми Адамс и Патриции Кларксон.

Мэйр из Истауна (Mare of Easttown, 2021)

В центре сюжета – детектив Мейр из маленького городка в Пенсильвании, которая расследует убийство молодой матери, параллельно переживая личную трагедию из-за потери сына и проблем в семье. Сериал вышел далеко за рамки классического детектива, став глубокой драмой о потере и раскаянии. И он может похвастаться непревзойденной Кейт Уинслет в главной роли.

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