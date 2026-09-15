Лучшие сериалы года: кто дважды подряд одержал победу, а кто установил рекорд, получив 14 наград. Лауреаты "Эмми 2026"

Церемония вручения премии "Эмми 2026" завершилась сразу несколькими историческими результатами. Сериал "Бухта вдов" собрал рекордные для комедийного шоу 14 наград, тогда как медицинская драма "Больница Питт" второй год подряд получила главную статуэтку в категории лучшего драматического сериала.

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78-я церемония вручения премии "Эмми" состоялась в Лос-Анджелесе (США) 14 сентября. Список главных победителей был обнародован на сайте BBC.

"Бухта вдов" стал абсолютным лидером в комедийном жанре. Сериал победил в категории "Лучший комедийный сериал", а его творческая команда и актеры получили еще ряд статуэток. В частности, Мэтью Рис получил награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале, Кейт О'Флинн победила среди актрис второго плана, а Стивен Рут – среди актеров второго плана.

Также награды получили режиссер Хиро Мурай и сценаристка Кэти Дипполд. С учетом премий Creative Arts Emmys, которые вручили ранее в сентябре, "Бухта вдов" собрал 14 статуэток. Это новый рекорд для комедийных сериалов.

Интересно, что актер Мэтью Рис победил сразу в двух главных категориях: за роль в "Бухте вдов" он получил "Эмми" как лучший актер комедийного сериала, а за "Чудовище внутри меня" – в категории лучшей мужской роли в мини-сериале, антологии или телефильме. Он стал первым актером в истории премии, которому удалось завоевать две награды за главные роли в разных категориях в течение одного сезона.

Не менее громким стал успех сериала "Больница Питт". Драма второй год подряд победила в главной категории, обойдя конкурентов в борьбе за звание лучшего драматического сериала. Ноа Вайл также повторил прошлогодний результат – он вновь получил "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.

Полный список победителей основных категорий "Эмми 2026":

Лучший комедийный сериал – "Бухта вдов";

Лучший драматический сериал – "Больница Питт";

Лучший мини-сериал, антология или телефильм – "ВДС Сент-Луис";

Лучший актёр комедийного сериала – Мэтью Рис ("Бухта вдов");

Лучшая актриса комедийного сериала – Джин Смарт ("Хитрости");

Лучший актёр драматического сериала – Ноа Вайл ("Больница Питт");

Лучшая актриса драматического сериала – Рейя Сихорн ("Одна из многих");

Лучший актёр мини-сериала – Мэтью Рис ("Чудовище внутри меня");

Лучшая актриса мини-сериала – Салли Филд ("Необычайно умные создания");

Лучшее реалити-шоу – "Предатели";

Лучшее варьете-шоу – "Поздное шоу со Стивеном Колбером".

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