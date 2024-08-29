Названы 4 фильма, из которых выберут украинского кандидата на 'Оскар': как звучит номинация

Оскаровский Комитет Украины объявил о завершении приема заявок для участия кинолент в отборе на церемонию "Оскар". Были выбраны 4 фильма, которые поборются за шанс представлять государство на премии от Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

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Как сообщает Украинская Киноакадемия, среди финалистов оказались "Дом "Слово". Бесконечный роман", "Ля Палисиада", "Мы были рекрутами" и "Мирные люди". Следующим этапом будет проверка фильмов на соответствие требованиям. Заседание по определению кандидата запланировано на 9 сентября.

"Дом "Слово". Бесконечный роман", режиссер Тарас Томенко

"Ля Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко

"Мы были рекрутами", режиссер Любомир Левицкий

"Мирные люди", режиссер Оксана Карпович

Напомним, украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" получила вожделенную золотую статуэтку премии "Оскар-2024". Фильм режиссера и фотокорреспондента Мстислава Чернова стал третьей отечественной кинокартиной, номинированной на почетную награду. По решению экспертов, она также стала первой, получившей ее.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как документальный фильм о Назарии Яремчуке побил кассовый рекорд и заработал впечатляющую сумму: обогнал "20 дней в Мариуполе". Подробности – в нашем материале.

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