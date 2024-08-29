Обошел '20 дней в Мариуполе': документальный фильм о Назарии Яремчуке побил кассовый рекорд и заработал впечатляющую сумму

Украинская биографическая кинокартина "Яремчук: Бесподобный мир красоты" собрал впечатляющие 9,9 миллиона гривен за первые три недели в отечественном прокате. Лента, вышедшая на экраны кинотеатров 8 августа, стала самым кассовым документальным фильмом в Украине.

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Как сообщает Forbes, менее чем за месяц "Яремчук: Бесподобный мир красоты" посмотрели около 63 тысяч зрителей. Бюджет кино составил 2 с половиной миллиона гривен.

Согласно данным, документальная киноистория о выдающемся певце Назарии Яремчуке обошел предыдущего рекордсмена – оскароносный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова, который в прошлом году собрал 9 миллионов гривен в прокате за аналогичный промежуток времени. Впрочем, всемирно известная документальная картина об осаде украинского города россиянами остается на первом месте по просмотрам, собрав в первые недели 66 тысяч зрителей.

Успех "Яремчук: Бесподобный мир красоты" обусловлен, в частности, промокампанией. "К распространению информации о прокате фильма присоединились бренды, медиа, лидеры мнений", – отметила руководитель кинотеатрального направления "Film.ua Дистрибуция" Надежда Коротушка.

Свою руку к созданию и продвижению фильма приложили продюсеры, добавила кинематографистка. К примеру, дочь эстрадного исполнителя Мария Яремчук выступила продюсером альбома перепевов RE:Yaremchuk.

Без трудностей не обошлось, говорит Коротушка, – не все кинотеатры хотели транслировать на своих экранах документальную ленту. "Нам приходилось буквально уговаривать кинотеатры в Черкассах, Ровно, в западной части Украины, большие сети взять кино в прокат", – пояснила руководитель "Film.ua Дистрибуция".

Ранее OBOZ.UA рассказывал интересные факты о "Яремчуке: Бесподобный мир красоты", который завоевал сердца украинцев. В частности, почему сыновья отказались сниматься в фильме и какое табу поставила дочь легендарного артиста Мария Яремчук. Реакцию и отзывы на кинокартину – читайте в нашем материале.

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