На Netflix выйдет новый сериал от братьев Дафферов, снявших 'Очень странные дела': о чем он

Братья Мэтт и Росс Даффер только что завершили показ своего авторского сериала – безусловного хита "Очень странные дела", а на Netflix уже скоро выйдет их следующая работа. В марте на платформе станет доступен хоррор ​​"Скоро случится что-то страшное".

Как пишет блог Tudum, в этот раз Дафферы выступили исполнительными продюсерами. Главной творческой единицей команды авторов шоу является Хейли З. Бостон, которая написала сценарий и выступила шоуранером сериала. В центре сюжета шоу "Скоро случится что-то страшное" подготовка пары влюбленных к свадьбе, но, как понятно из названия, праздник окажется обреченным.

Команда проекта обещает не полагаться на дешевые скримеры. По словам Бостон, тон сериала – это удручающее предчувствие ужаса, пробирающего к костям и залезающего под кожу. Она стремится соединить психологический дискомфорт от просмотра с глубоким раскрытием персонажей, содержательными диалогами и щепоткой юмора. Автор признается, что сама обожает быть напуганной и обескураженной во время просмотра, поэтому вкладывает это ощущение в свою работу.

Сюжет "Скоро случится что-то страшное" охватывает одну неделю перед свадьбой главных героев – Рэйчел и Ники. Для подготовки к празднику влюбленные отправляются в загородный дом своей семьи, но каждый день с ними случается что-то странное и страшное. Каждая серия будет охватывать события одного дня в канун свадьбы пары.

Актерский состав сериала может похвастаться настоящими звездами. Камила Морроне и Адам ДиМарко сыграют будущих молодоженов, а компанию им составят ветераны кино Дженнифер Джейсон Ли и Тед Левин. Сама Хейли З. Бостон уже имеет солидный опыт в жанре ужасов – она писала сценарии для "Кабинета курьезов Гильермо дель Торо" и сериала "Новый вкус вишни".

Идея "Скоро случится что-то страшное" пришла к шоуранеру во время работы над другим проектом. Сначала она придумала финал, а затем в течение года записывала приходящие в голову сцены. Сценарий пилотной серии Хейли написала всего через неделю.

По словам Бостон, в центре истории – довольно распространенный страх, который к ней пришел в виде совета, который дала ей в детстве мама: главное – не жениться не на том человеке. Вместе с командой сценаристов, среди которых была даже реальная супружеская пара, шоуранер исследовала сложные вопросы преданности и брака, приправляя их свежим хоррор-твистом.

Премьера сериала "Скоро случится что-то страшное", продюсированием которого занимались братья Дафферы, назначена на 26 марта. Все восемь серий проекта станут доступны на Netflix одновременно. Режиссером четырех эпизодов стала Вероника Тофильская, известная по хиту "Олененок".

