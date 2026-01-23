'Как на льду': на Netflix вышел новый сериал с любовным треугольником

После завершения успешной подростковой драмы "Лето, когда я похорошела", у любителей этого жанра кино образовалась определенная пустота. И вот Netflix представил проект, который должен ее заполнить – на стриминге вышел канадский молодежный сериал "Как на льду".

Как пишет Collider, это классическое сочетание спортивного азарта, фальшивых свиданий и запутанных любовных треугольников, где главная сцена – каток, а главная ставка – семейное наследие. Шоу является экранизацией успешного подросткового романа и вращается вокруг бурного мира фигурного катания.

Сюжет сериала: любовный треугольник на льду

В центре сюжета – три сестры Руссо, которые пытаются спасти семейный каток и репутацию династии после смерти матери. Денег катастрофически не хватает, отец едва сводит концы с концами, поэтому средняя из девушек Адриана решает пойти на риск. Она возвращается к танцам на льду и становится в пару с талантливым, но самоуверенным и наглым Брейденом Эллиотом.

Чтобы привлечь внимание спонсоров и подогреть интерес публики, Адриана и Брейден начинают делать вид, что влюблены. Проблема лишь в том, что Адриана до сих пор не отпустила чувства к своему бывшему партнеру Фредди. Чем ближе финал чемпионата, тем сильнее размываются границы между игрой на камеру и реальными эмоциями. Не завершится ли это все грандиозным разоблачением.

Литературный первоисточник

Сериал основан на одноименном романе писательницы Дженнифер Якопелли. Сценарий к шоу писал шоураннер Джефф Нортон. Авторы телеадаптации решили несколько отойти от сюжета книги. Интересно, что критики назвали это решение удачным. Если в оригинале сюжет крутился вокруг соперничества сестер за одного парня, то в сериале акцент сместили на напряженный любовный треугольник между Адрианой, Брейденом и Фредди. Также сценаристы глубже прописали отношения между мужскими персонажами, показав, что они могут найти общий язык даже несмотря на конкуренцию за сердце девушки.

Каст и команда

Еще одним сильным аспектом сериала называют актерскую игру. А юный каст проекта хвалят за выразительную экранную химию.

Мэделин Киз (Адриана) – идеально воплотила образ девушки, на чьи плечи легла ответственность за всю семью и как вынуждена выбирать между собственным успехом и чувствами.

– идеально воплотила образ девушки, на чьи плечи легла ответственность за всю семью и как вынуждена выбирать между собственным успехом и чувствами. Кейл Амброзич (Брейден) – создал образ "плохого парня", не превратив в его плоского и однозначного персонажа.

– создал образ "плохого парня", не превратив в его плоского и однозначного персонажа. Александра Битон (Элис) – старшая сестра, чья карьера оборвалась из-за травмы. Ее трансформация из "стервы" в командного игрока стала одной из самых сильных линий сезона.

– старшая сестра, чья карьера оборвалась из-за травмы. Ее трансформация из "стервы" в командного игрока стала одной из самых сильных линий сезона. Олли Аткинс (Фредди) – бывший партнер Адрианы, который добавляет сюжету необходимой драмы.

Первые отзывы на "Как на льду"

Несмотря на то, что критики одобрили отход сериала от оригинального сюжета, отзывы на "Как на льду" получились довольно смешанными. Его называют "уютным проектом на вечер", однако видят в нем определенные недостатки.

Плюсами называют напряжение и динамичные отношения между главными героями. Понравилась критикам также эмоциональная линия трех сестер Руссо, каждая из которых по-своему переживает финансовый и личный кризис. Сюжет держит в напряжении до финального твиста, который явно намекает на второй сезон.

А вот к минусам относят именно спортивную часть сериала. Зрители жалуются, что актеры слишком много времени проводят в танцевальном зале и слишком мало – непосредственно на льду. Когда же дело доходит до сложных пируэтов, использование каскадеров становится слишком очевидным, что немного портит магию просмотра.

В целом, "Как на льду" не претендует на глубину профессиональной драмы о фигурном катании (как, например, "Spinning Out"), но это идеальный сериал на вечер, чтобы расслабиться, полюбоваться красивыми актерами и поболеть за то, чтобы фальшивая любовь наконец-то стала настоящей. Все восемь серий уже доступны на Netflix в профессиональном украинском дубляже.

