С Таносом, но без Тома Холланда: появились слухи о сюжете новых 'Мстителей'

Несмотря на то что "Мстители: Судный день" официально находятся на этапе съемок, Marvel до сих пор держит в секрете ключевые сюжетные решения и окончательный состав персонажей. В сети появляется все больше предположений: от возвращения культовых злодеев до смены исполнителей знаковых ролей.

Последние слухи намекают сразу на две неожиданности. Речь идет о возможном участии Таноса и появлении альтернативной версии Человека-паука, причем не в исполнении Тома Холланда.

Что известно об официальном составе актеров

На сегодня Marvel подтвердила участие 27 актеров, среди которых:

Роберт Дауни-младший в роли Доктора Дума,

обновленная Фантастическая четверка,

Громовержцы,

часть персонажей из команды Людей Икс.

В то же время, по информации инсайдеров, студия переписывает сценарий прямо во время производства, адаптируя его под напряженные графики актеров. Это означает, что отдельные персонажи могут быть заменены или даже устранены в процессе работы.

Танос может вернуться

Одним из самых резонансных утечек стал намек на возвращение Таноса, главного антагониста Саги Бесконечности. Хоть персонаж и погиб в "Мстителях: Финал" (2019), Marvel уже демонстрировала, что готова возвращать ключевых героев – пример Роберта Дауни-младшего подтверждает это довольно убедительно.

Сам Джош Бролин, сыгравший Таноса, ранее с улыбкой говорил о возможном возвращении. "Если Джо Руссо придет ко мне с идеей, я могу согласиться очень быстро", – пошутил актер.

Почему Танос может появиться в "Судном дне"

Возвращение злодея позволило бы братьям Руссо воссоздать одну из самых мощных сцен комиксов Marvel – из 8-го выпуска "Тайных войн" (2015).

В ней Доктор Дум, в статусе Бога-Императора, убивает Таноса, буквально вырывая ему позвоночник. Для фильма с прогнозируемым рейтингом 12+ сцена могла бы быть адаптирована или смягчена.

Будет ли Том Холланд

Источник Дэниела Рихтмана, одного из самых популярных инсайдеров Marvel, утверждает, что Том Холланд не появится в новых "Мстителях".

Вместо него студия якобы планирует вернуть более старую версию Питера Паркера в исполнении Тоби Магуайра. Этот ход логично продолжил бы тенденцию мультивселенной, начатую в "Человеке-пауке: Домой пути нет", и позволил бы поиграть на ностальгии фанатов.

Когда ждать первый трейлер

Первые официальные кадры "Мстителей: Судный день" ожидаются уже в следующем месяце. Marvel планирует показать трейлер перед сеансами фильма "Аватар: Огонь и пепел", что фактически станет стартом полноценной промокампании.

Премьера ленты запланирована на 18 декабря 2026 года, и дата уже привлекла внимание тем, что совпадает с релизом "Дюна 3" Дени Вильнева – потенциально крупнейшим киносоперничеством года.

