Что покажут в новом 'Властелине колец': известны детали сюжета

Будущий фильм из вселенной "Властелина колец", будет иметь довольно неожиданный тайминг. Как можно понять из опубликованного в сети текста, который, вероятно, является частью синосиса ленты "Охота на Голума", фанаты франшизы увидят юность Смеагола до его превращения в одержимого Единым Кольцом монстра.

Об этом сообщил блог The One Ring. И хотя подтвердить подлинность финальной версии текста пока невозможно, ключевые моменты сюжета совпадают с предыдущими слухами, утечками, кастингами и даже недавними словами сэра Йена Маккеллена – исполнителя роли волшебника Гэндальфа. Авторы блога обратились к студии Warner Bros., которая занимается производством франшизы, за комментариями, однако представители компании, как и коллеги из Новой Зеландии, пока не ответили.

Согласно утечке, события фильма "Властелин колец: Охота на Голума" происходят еще до формирования Братства Кольца. В центре сюжета – устрашающее существо, в чьих руках оказался ключ к будущей судьбе всего Средиземья. Зрителям покажут молодого Смеагола – аутсайдера, падкого на всякие побрякушки и проделки, задолго до того, как Единое Кольцо окончательно поглотило его и начало трагическое превращение в изуродованное и коварное существо – Голума. Его связь с кольцом настолько сильна, что когда его забирает Бильбо Бэггинс, Голум вынужден покинуть свою пещеру, чтобы начать поиски.

Тем временем, Гэндальф Серый обращается к Арагорну, который тогда еще действует как следопыт Странник, с просьбой выследить неуловимое существо. То, что Голум знает о местонахождении кольца, может склонить чашу весов на сторону Темного Властелина Саурона. Именно поэтому он настолько важен. Действие фильма будет происходить в период между исчезновением Бильбо во время празднования его дня рождения и созданием Братства. "Это опасное путешествие по темным уголкам мира должно раскрыть ранее неизвестные истины, испытать решимость будущего короля и глубже исследовать расколотую душу и предысторию Голума – одного из самых загадочных персонажей Толкина", – говорится в синопсисе.

Эксперты, которые проанализировали текст, назвали самой большой неожиданностью именно появление молодого Смеагола. Это решение в шутку связывают с тем, что режиссер картины Энди Серкис вдохновлялся успехом "Юного Шелдона", предысторией Анакина Скайуокера или даже бешеной популярностью Малыша Йоды.

Еще один интересный момент – прямое упоминание Арагорна. Это может усложнить авторам кастинг, ведь найти замену 40-летнему Вигго Мортенсену будет непросто.

Съемки "Властелина колец: Охота на Голума" стартуют в Новой Зеландии уже в июле этого года, а релиз запланирован на декабрь 2027 года. Режиссером выступает Энди Серкис, продюсером – автор основных кинотрилогий Питер Джексон, а над сценарием работают Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс. Джексон, Уолш и Бойенс составляют "могучую тройку", которая стоит за успехом "Властелина колец" и "Хоббита". Сейчас их целью является создать мост между любимыми фильмами и новыми героями. Лента обещает представить глубокую историю происхождения Голума, которая заставит зрителей по-другому взглянуть на оригинальные фильмы.

