Когда выйдет следующий 'Форсаж': известна точная дата

Следующая часть культовой франшизы "Форсаж" уже имеет официальную дату премьеры. Студия Universal подтвердила релиз после длительных слухов и переносов. Финальный фильм саги выйдет 17 марта 2028 года.

Картина получила название "Fast Forever". Детали рассказало издание Variety.

Премьера запланирована на 17 марта 2028 года. Об этом сообщил исполнитель главной роли и продюсер Вин Дизель, опубликовав фото с Полом Уокером из первого фильма 2001 года. В своей заметке он подчеркнул, что путь был непростым, но эта история стала наследием для всей команды и зрителей.

Новый фильм станет продолжением событий ленты "Форсаж X", которая вышла в 2023 году и завершилась открытым финалом.

Ожидание между частями станет самым длинным за всю историю франшизы – почти пять лет. Сначала релиз планировали на 2025 год, впоследствии переносили на 2026-й и даже называли 2027-й. Задержки были связаны с согласованием сценария, бюджета и творческого видения между студией и продюсерами, в частности Вином Дизелем и Нилом Морицем.

Режиссером финальной части останется Луи Летерье, который работал над "Форсажем X". Сценарий напишут Кристина Годсон и Орен Узил.

Финал "Форсажа X" оставил зрителей в напряжении: Доминик Торетто вместе с сыном пытается спастись от ловушки, которую устроил антагонист Данте в исполнении Джейсона Момоа. Фильм обрывается на драматическом моменте, а сцены после титров намекнули на возвращение Дуэйна Джонсона и Галь Гадот.

Первый "Форсаж" вышел в 2001 году. За более чем 25 лет фильмы заработали более 7,3 миллиарда долларов в мировом прокате, став самой прибыльной франшизой студии Universal.

Самой кассовой частью стала лента "Форсаж 7" (2015), которая собрала более 1,5 миллиарда долларов. Для сравнения, "Форсаж X" в 2023 году заработал 704 миллиона долларов. Кроме основной серии, франшиза расширилась спинофом "Хоббс и Шоу" и анимационными проектами.

Ожидается возвращение основного актерского состава: Мишель Родригес, Тайриза Гибсона, Джорданы Брюстер, Натали Эммануэль, Сон Канга и Джейсона Стейтема. По словам Вина Дизеля, съемки частично могут пройти в Лос-Анджелесе.

