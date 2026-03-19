Кинопровал года! В российской документалке, которая получила 'Оскар', нашли абсурдные ляпы, которые не заметили критики

Проект "Господин Никто против Путина", который рассказывает о российском учителе Павле Таланкине, одержал победу на премии "Оскар 2026" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм", однако без внимания экспертов осталось немало абсурдных киноляпов. Создатели ленты кое-как отнеслись к выбору кадров, поэтому использовали фрагмент из детского мюзикла, более того, даже не смогли убрать водяной знак.

Махнул рукой режиссер российской документалки и на то, что некоторые элементы их работы совсем не соответствуют заявленному временному промежутку. На все эти недостатки обратили внимание на Facebook-странице Xulia Tiotushko.

На 33-й минуте ленты герой фильма – учитель истории рассказывает о том, что хотел бы встретиться с Лаврентием Берией, который был в ближайшем окружении диктатора Иосифа Сталина. В этот момент перед зрителями появляется кадр с якобы входом в один из советских лагерей, однако есть нюанс. Если убрать с изображения черно-белый фильтр, можно увидеть, что солдат везет на тележке зеленую фигуру. Ею оказался герой детского мюзикла 2014 года "Маппеты 2" – лягушонок Кермит. Поэтому, в "качественном" документальном кино использовали не реальные исторические кадры, а фрагмент из комедийной ленты.

Однако, похоже, создатели "Господина Никто против Путина" даже не пытались скрыть свою наплевательскую работу, ведь оставили в готовом фильме водяную марку британской компании общественного телерадиовещания BBC. Режиссеру было все равно и на то, что во фрагменте якобы времен СССР надпись "ГУЛАГ" была изображена латиницей – "GULAG".

Кстати, как обратили внимание некоторые пользователи сети, в представлении разработчиков российской документалки в советские времена использовали новейшие технологии. На столбах возле "лагеря" видно несколько современных камер видеонаблюдения.

