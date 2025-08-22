Какие сериалы выйдут осенью: среди них продолжения хитов

С приходом осени, когда дни становятся короче, а вечера прохладнее, мы ищем уюта в мире сериальных историй. Этот сезон обещает быть особенно насыщенным, ведь зрителей ждут как продолжения любимых хитов, так и совершенно новые проекты.

Видео дня

От постапокалиптических драм до мистических приключений — каждый найдет что-то по душе. Осень 2025 года станет настоящим подарком для киноманов, ведь создатели сериалов подготовили захватывающие сюжеты и неожиданные повороты.

OBOZ.UA предлагает узнать о самых ожидаемых релизах, которые заполонят экраны уже в скором времени. Приготовьтесь к незабываемым вечерам в компании любимых персонажей.

Фолаут (Fallout) 2-й сезон

Второй сезон постапокалиптической драмы "Фолаут", основанной на культовой видеоигре, продолжит рассказ о выживании в разрушенном мире. После успеха первого сезона зрители с нетерпением ждут новых приключений в пустоши, где каждый шаг может стать последним. Сериал обещает еще больше экшена, загадок и харизматичных персонажей, которые борются за выживание в условиях радиоактивного хаоса.

Очень странные дела (Stranger Things) 5-й сезон

Финальный сезон культового сериала "Очень странные дела" завершит эпическую сагу о борьбе с параллельным миром и его монстрами. Зрителей ждут последние приключения любимых героев, которые столкнутся с самыми большими вызовами в своей жизни. Этот сезон обещает быть самым эмоциональным и масштабным, с ответами на все вопросы, накопившиеся за предыдущие годы.

Уэнздей (Wednesday) вторая часть II сезона

Продолжение приключений Уэнздей Аддамс во второй части второго сезона обещает еще больше мистики и юмора. Юная героиня возвращается в академию Невермор, где ее ждут новые тайны и опасности. Фанаты сериала с нетерпением ждут развития ее отношений с друзьями и врагами, а также фирменного стиля Тима Бертона.

Утреннее шоу (The Morning Show) 4-й сезон

Четвертый сезон "Утреннего шоу" продолжит раскрывать закулисные интриги мира телевидения. Звездный актерский состав, включая Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, возвращается, чтобы рассказать о новых вызовах в медиаиндустрии. Сериал обещает глубже погрузиться в личные драмы героев и актуальные социальные темы.

Оно: Добро пожаловать в Дерри (It: Welcome to Derry) 1-й сезон

Новый сериал-приквел к культовому "Оно" Стивена Кинга перенесет зрителей в городок Дерри, где зарождалась история ужасного Пеннивайза. Этот проект обещает раскрыть темное прошлое города и его жителей, сочетая элементы хоррора и психологической драмы. Первый сезон станет идеальным выбором для любителей жутких историй.

Девушка моего сына (The Girlfriend) 1-й сезон

Новая драма "Девушка моего сына" расскажет историю сложных семейных отношений и личных драм. Сериал сосредоточится на эмоциональных конфликтах между поколениями, раскрывая темы любви, предательства и примирения. Эта премьера обещает стать одной из самых трогательных новинок осени 2025 года.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда ожидать 5-й сезон "Эмили в Париже".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.