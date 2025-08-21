Когда выйдет 5 сезон 'Эмили в Париже': появились кадры со съемок

Эмили покидает Париж и отправляется в сказочную Венецию. Именно это фанаты сериала "Эмили в Париже" увидят в 5 сезоне, премьера которого состоится еще в этом году.

На своих страницах в соцсетях стриминг Netflix, который занимается производством шоу, объявил дату выхода новых серий и показал несколько кадров из них. Итак, новая встреча с любимыми персонажами фанатов "Эмили в Париже" ждет уже 18 декабря.

Синопсис нового сезона опубликовало издание Variety, и он интригует. Итак, главная героиня сериала Эмили Купер (Лили Коллинз) переезжает из Парижа в Италию, где возглавляет агентство Grateau Rome. Приспосабливаясь к жизни в новом городе, она сталкивается с профессиональными и романтическими проблемами. Но как раз тогда, когда все налаживается, рабочая идея дает сбой, и последствия каскадом превращаются в разбитое сердце и неудачи в карьере. "В поисках стабильности Эмили возвращается к своему французскому образу жизни, пока большой секрет не ставит под угрозу одни из ее ближайших отношений. Честно справляясь с конфликтом, Эмили находит более глубокие связи, обновленную ясность и готовность принять новые возможности", – вот что обещает Netflix любителям сериала.

Кроме Коллинза, в пятом сезоне также снимаются Филиппин Леруа-Больйо, Эшли Парк, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд, Бруно Гуэри, Уильям Абади, Люсьен Лависконт, Эухенио Франческини, Талия Бессон, Пол Форман, Арно Бинар и Минни Драйвер. Создателем сериала, его сценаристом и исполнительным продюсером является Даррен Стар.

