Как изменились звезды сериала "Великолепный век" и что известно об их судьбе. Фото тогда и сейчас

Актеры турецкого сериала "Великолепный век" стали звездами, за их жизнью следят армии фанатов. Главная героиня Хюрем Султан – Мерьем Узерли, имеет 7 миллионов подписчиков в Instagram, а султан Сулейман – Халит Эргенч, 1 миллион фолловеров.

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Кинолента об Османской империи и ее правителях обрела популярность далеко за пределами Турции и завоевала много престижных наград. OBOZREVATEL рассказывает о том, как сейчас живут актеры и как они изменились.

Халит Эргенч – султан Сулейман

Секс-символ "Великолепного века" Халиф Эргенч в реальной жизни воспитывает двух сыновей вместе со своей второй женой, актрисой Бергюзар Корель, с которой он играл в сериале "Тысяча и одна ночь". Спустя много лет после выхода первой серии Эргенч почти не изменился. Он не светится в публичном пространстве, а свежие фото звезды можно найти на странице его жены.

Мерьем Узерли – Хюрем Султан

Немка Мерьем Узерли сыграла роль украинской пленницы Анастасии, которую потом назвали Хюрем. После выхода сериала на экраны, на нее свалилась невиданная слава. В реальной жизни у актрисы тоже непростая судьба.

Узерли воспитывает дочь Лару, с отцом которой развелась, когда была беременна. Бизнесмен Джан Атеш оказался аферистом, заняв у своей невесты 215 тысяч долларов, сбежал из страны. Теперь она вышла замуж за американца и родила вторую дочь.

Нур Феттахоглу – Махидевран Султан

Нур Феттахоглу сыграла еще одну супругу султана Сулеймана – Махидевран Султан. Нур родилась в Германии в семье турецких мигрантов, но после школы уехала учиться в Стамбул.

Будущая актриса попала ведущей на телевидение, а затем начала сниматься в кино. Дочь Нур родила от бывшего мужа, с которым успела развестись в начале 2015 года. Сейчас пара возобновила отношения, хотя официально находится в разводе.

Небахат Чехре – Валиде

Актриса с грузинскими корнями Небахат Чехре начала карьеру как модель, выиграв конкурс красоты "Мисс Турция". Небохат прославилась на весь мир, сыграв мать султана в историческом сериале. Актриса дважды была замужем, оба брака завершились разводом. Детей у нее нет. Сейчас звезда "Великолепного века" выглядит так же потрясающе красиво, как и во время съемок.

Окан Ялабик – Ибрагим Паша

Актер Окан Ялабик сыграл лучшего друга султана Ибрагима Пашу. Он был женат на актрисе Ханде Сорал, но пара развелась. Внешне он изменился с тех пор, как играл в "Великом веке". Ялабик немного поправился, а также отпустил бороду.

Сельма Эргеч – Хадидже Султан

Турецкая актриса Сельма Эргеч, сыгравшая сестру султана и жену Ибрагима Паши, в жизни не брюнетка, а блондинка. Она отмечает, что ее героиня Хадидже Султан по характеру совсем не похожа на нее. Звезда одного из самых популярных в мире сериалов не любит излишнего пафоса, поэтому одевается очень просто.

Селим Байрактор – Сюмбюль Ага

Мало кто знает, что актер Селим Байрактар родом не из Турции, а из Ирака. Он покинул родину из-за войны. Его герой – прислуга Сюмбюль Ага, в сериале харизматичный и комический. Такой и Байрактар в жизни. Он носит длинные волосы и бороду, поэтому фанаты на улице вряд ли его узнают.

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